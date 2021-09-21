Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ob-yavleny-pobediteli-premii-emmi-2021
Объявлены победители премии «Эмми-2021»
90
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:01

Объявлены победители премии «Эмми-2021»

В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония награждения телевизионной премии «Эмми».

Лауреатом в главной номинации «Лучший драматический сериал» стал байопик о правлении королевы Великобритании Елизаветы II «Корона» от Netflix. Всего шоу получило семь статуэток и стало абсолютным победителем по этому показателю.

Исполнители главных ролей Джош О’Коннор — принц Чарльз и Оливия – Колман Елизавета II были признаны лучшими актерами драматического сериала, а Джиллиан Андерсон и Тобиас Мензис стали лучшими актерами второго плана в драматическом сериале. Джессика Хоббс и Питер Морган получили призы за режиссуру и сценарий.

Победа в категории «Лучший мини-сериал» досталась драме о шахматах по роману Уолтера Тевиса «Ход королевы» также производства Netflix. Вторую награду проекту принес Скотт Фрэнк за лучшую режиссуру в мини-сериале.

Лучшими актерами в мини-сериале стали Юэн МакГрегор и Кейт Уинслет. Статуэтку за роли второго плана получили Эван Питерс и Джулианна Николсон, также сыгравшие в «Мейр из Исттауна».

«Тед Лассо» получил «Эмми» в номинации «Лучший комедийный сериал», лучшим актером стал Джейсон Судейкис, сыгравший футбольного тренера социопата Теда Лассо. Лучшей актрисой комедийного сериала была признана Джин Смарт. Обе награды лучшим комедийным актерам второго плана достались исполнителям ролей в «Тед Лассо» Бретту Голдстайну и Ханне Уоддингэм.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#победители #netflix #премия #лосанджелес #эмми
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как построить глобальное приложение из Центральной Азии
698
Казахстанские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года
2394
«Билайн» представил трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию питомцев
682