Объявлены номинанты премии «Золотой глобус — 2021»

Объявили номинантов на 78-ю премию «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). На наибольшее количество наград претендует биографический фильм Дэвида Финчера «Манк» — историю создания «Гражданина Кейна» отметили в шести номинациях. В пяти категориях заявлена судебная драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой». Оба проекта выпустил стриминг-сервис Netflix.

За звание лучшей драмы также поборются «Отец», «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды», а в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» представлены комедия «Борат 2», мюзиклы «Гамильтон», «Мьюзик» и «Выпускной», а также ромком «Зависнуть в Палм-Спрингс».

В телевизионном сегменте на награды претендуют сериалы «Корона», «Мандалорец» и «Эмили в Париже», а также мини-сериалы «Ход королевы», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 28 февраля. Традиционно церемония проходит в начале января, но из-за пандемии ее отложили почти на два месяца.

Источник: kinopoisk.ru