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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
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Сегодня в 10:24

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе назвали номинантов 79-й премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Церемония вручения награды состоится 9 ноября 2022 года.

Лучшая драма:

— «Белфаст», Кеннет Брана

— «Дюна», Дени Вильнев

— «Король Ричард», Рейнальдо Маркус Грин

— «Власть пса», Джейн Кэмпион

— «CODA: Ребенок глухих родителей», Сиан Хедер.

Лучший режиссер:

— Джейн Кэмпион, «Власть пса»

— Мэгги Джилленхол, «Потерянная дочь»

— Дени Вильнев, «Дюна»

— Кеннет Брана, «Белфаст»

— Стивен Спилберг, «Вестсайдская история».

Лучшая комедия или мюзикл:

— «Сирано», Джо Райт

— «Не смотрите наверх», Адам МакКей

— «Лакричная пицца», Пол Томас Андерсон

— «Тик-так… БУМ!», Лин-Мануэль Миранда

— «Вестсайдская история», Стивен Спилберг.

Лучший драматический сериал:

— «Люпен»

— «Утреннее шоу»

— «Поза»

— «Игра в кальмара»

— «Наследники».

Лучший драматический актер:

— Бенедикт Камбербатч, «Власть пса»

— Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»

— Махершала Али, «Лебединая песня»

— Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»

— Уилл Смит, «Король Ричард».

Лучшая драматическая актриса:

— Кристен Стюарт, «Спенсер»

— Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй»

— Николь Кидман, «Быть Рикардо»

— Леди Гага, «Дом Gucci»

— Оливия Колман, «Пропавшая дочь».

«Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена выдвинули в категории «Лучший фильм не на английском языке». В картине главную роль сыграл Юра Борисов, а сопродюсерами выступили Наталья Дрозд и Сергей Сельянов.

Источник: daily.afisha.ru

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