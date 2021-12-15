Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе назвали номинантов 79-й премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы.
Церемония вручения награды состоится 9 ноября 2022 года.
Лучшая драма:
— «Белфаст», Кеннет Брана
— «Дюна», Дени Вильнев
— «Король Ричард», Рейнальдо Маркус Грин
— «Власть пса», Джейн Кэмпион
— «CODA: Ребенок глухих родителей», Сиан Хедер.
Лучший режиссер:
— Джейн Кэмпион, «Власть пса»
— Мэгги Джилленхол, «Потерянная дочь»
— Дени Вильнев, «Дюна»
— Кеннет Брана, «Белфаст»
— Стивен Спилберг, «Вестсайдская история».
Лучшая комедия или мюзикл:
— «Сирано», Джо Райт
— «Не смотрите наверх», Адам МакКей
— «Лакричная пицца», Пол Томас Андерсон
— «Тик-так… БУМ!», Лин-Мануэль Миранда
— «Вестсайдская история», Стивен Спилберг.
Лучший драматический сериал:
— «Люпен»
— «Утреннее шоу»
— «Поза»
— «Игра в кальмара»
— «Наследники».
Лучший драматический актер:
— Бенедикт Камбербатч, «Власть пса»
— Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
— Махершала Али, «Лебединая песня»
— Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
— Уилл Смит, «Король Ричард».
Лучшая драматическая актриса:
— Кристен Стюарт, «Спенсер»
— Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй»
— Николь Кидман, «Быть Рикардо»
— Леди Гага, «Дом Gucci»
— Оливия Колман, «Пропавшая дочь».
«Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена выдвинули в категории «Лучший фильм не на английском языке». В картине главную роль сыграл Юра Борисов, а сопродюсерами выступили Наталья Дрозд и Сергей Сельянов.
Источник: daily.afisha.ru