Объявлены номинанты на премию D.I.C.E. Awards. Лидирует God of War: Ragnarök

Академия интерактивных искусств и наук объявила номинантов на 26-ю премию D.I.C.E. Awards 12 января. Это мероприятие называют «Оскаром» в сфере видеоигр.

Номинантов выбирает экспертная комиссия. Следом за ними голосуют академики. Они и выбирают самых достойных среди претендентов. Лучшие проекты 2022 года станут известны 123 февраля — в этот день в Лас-Вегасе пройдет ежегодная церемония награждения.

На звание «Игра года» наряду с God of War претендуют Elden Ring, Horizon Forbidden West, Stray и Vampire Survivors.

Помимо основной номинации, Ragnarök может получить награды за выдающиеся достижения в анимации, развитии персонажей, аудиодизайне и развитии сюжета, а еще может стать «Приключенческой игрой года» и получить награды в ряде других номинаций. Следующими по количеству возможных наград стали все те же Horizon Forbidden West и Elden Ring. Они претендуют на восемь и семь статуэток соответственно.

Источник: srsly.ru



