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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Объявлены номинанты на «Оскар — 2023»
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Сегодня в 11:16

Объявлены номинанты на «Оскар — 2023»

95-я церемония состоится 12 марта 2023 года, ведущим в третий раз станет комик Джимми Киммел.

Лучший фильм:

«Аватар: Путь воды»

«Тар»

«Топ Ган: Мэверик»

«Фабельманы»

«Элвис»

«На Западном фронте без перемен»

«Все везде и сразу»

«Банши Инишерина»

«Говорят женщины»

«Треугольник печали»

Лучший режиссер:

Тодд Филд, «Тар»

Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»

Мартин Макдона, «Банши Инишерина»

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»

Стивен Спилберг, «Фабельманы»

Номинанты на лучшую мужскую роль:

Остин Батлер — «Элвис»

Пол Мескал — «Солнце мое»

Билл Найи — «Жить»

Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»

Брендан Фрэйзер — «Кит»

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт — «Тар»

Ана де Армас — «Блондинка»

Мишель Йео — «Все везде и сразу»

Андреа Райзборо — «Ради Лесли»

Мишель Уильямс — «Фабельманы»

Лучший актер второго плана:

Брендон Глисон, «Банши Инишерина»

Брайан Тайри Генри, «Мост через озеро»

Джадд Херш, «Фабельманы»

Барри Кеоган, «Банши Инишерина»

Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»

Лучшая актриса второго плана:

Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Хонг Чау, «Кит»

Керри Кондон, «Банши Инишерина»

Стефани Сюй, «Все везде и сразу»

Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»

Лучший анимационный фильм:

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Я краснею»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Морской монстр»

Источник: kinopoisk.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.