Объявлены номинанты на «Оскар — 2023»

95-я церемония состоится 12 марта 2023 года, ведущим в третий раз станет комик Джимми Киммел.
Лучший фильм:
«Аватар: Путь воды»
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
«Фабельманы»
«Элвис»
«На Западном фронте без перемен»
«Все везде и сразу»
«Банши Инишерина»
«Говорят женщины»
«Треугольник печали»
Лучший режиссер:
Тодд Филд, «Тар»
Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»
Мартин Макдона, «Банши Инишерина»
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
Стивен Спилберг, «Фабельманы»
Номинанты на лучшую мужскую роль:
Остин Батлер — «Элвис»
Пол Мескал — «Солнце мое»
Билл Найи — «Жить»
Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
Брендан Фрэйзер — «Кит»
Лучшая женская роль:
Кейт Бланшетт — «Тар»
Ана де Армас — «Блондинка»
Мишель Йео — «Все везде и сразу»
Андреа Райзборо — «Ради Лесли»
Мишель Уильямс — «Фабельманы»
Лучший актер второго плана:
Брендон Глисон, «Банши Инишерина»
Брайан Тайри Генри, «Мост через озеро»
Джадд Херш, «Фабельманы»
Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
Лучшая актриса второго плана:
Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Хонг Чау, «Кит»
Керри Кондон, «Банши Инишерина»
Стефани Сюй, «Все везде и сразу»
Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
Лучший анимационный фильм:
«Кот в сапогах 2: Последнее желание»
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
«Я краснею»
«Марсель, ракушка в ботинках»
«Морской монстр»
Источник: kinopoisk.ru