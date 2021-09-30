Объявлен общереспубликанский беговой челлендж «100км+» в рамках проекта JGR.KZ

Задача участников — бегать регулярно так, чтобы набрать в сумме более 100 километров с 1 октября до 30 ноября.

Цель проекта и челленджа — сформировать у казахстанцев привычку бегать и заниматься спортом регулярно.

С целью дополнительной мотивации среди всех участников будут разыграны, через генератор чисел, денежные призы и подарки, которые были выделены частными спонсорами, поддерживающими проект. Призовой фонд составляет 1 500 000 тенге. При активном участии спонсоров денежный призовой фонд может быть увеличен.

Организаторы призывают участвовать в первую очередь ради себя и своего здоровья, показывать правильный пример подрастающему поколению.

Для участия необходимо установить приложение Strava и далее пройти регистрацию на сайте JGR.KZ или JGRKZ.RUN.

Более подробная информация на страничке в Instagram @jgr.kz.