Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ob-yavlen-obscherespublikanskiy-begovoy-chellendzh-100km-v-ramkah-proekta-jgr-kz
Объявлен общереспубликанский беговой челлендж «100км+» в рамках проекта JGR.KZ
142
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:47

Объявлен общереспубликанский беговой челлендж «100км+» в рамках проекта JGR.KZ

Задача участников — бегать регулярно так, чтобы набрать в сумме более 100 километров с 1 октября до 30 ноября.

Цель проекта и челленджа — сформировать у казахстанцев привычку бегать и заниматься спортом регулярно.

С целью дополнительной мотивации среди всех участников будут разыграны, через генератор чисел, денежные призы и подарки, которые были выделены частными спонсорами, поддерживающими проект. Призовой фонд составляет 1 500 000 тенге. При активном участии спонсоров денежный призовой фонд может быть увеличен.

Организаторы призывают участвовать в первую очередь ради себя и своего здоровья, показывать правильный пример подрастающему поколению.

Для участия необходимо установить приложение Strava и далее пройти регистрацию на сайте JGR.KZ или JGRKZ.RUN.

Более подробная информация на страничке в Instagram @jgr.kz.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #здоровыйобразжизни #марафон #бег #челлендж
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане проходит ярмарка сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области
1162
Google запустил проект для женщин «Стань успешной»
1359
Казахстанец установил рекорд отжимания на трех гвоздях
1427