Объявлен набор волонтеров для обновления страниц Wikipedia о Казахстане

Статьи могут быть о географии, населенных пунктах, известных людях, природных местах, материальной и духовной культуре Казахстана.
Важно описывать статьи с нейтральной точки зрения. Если высказываемое в статье утверждение спорно или не общепризнанно, то это необходимо явно указать, ссылаясь на источники. Если на предмет статьи существует несколько различных взглядов, то их все необходимо изложить. С особой осторожностью нужно подходить к редактированию статей на темы, вызывающие к себе неоднозначное отношение.
Волонтеры получат сертификаты от министра информации и общественного развития РК, опыт в написании удобных для читателя статей с последовательностью повествования и размещения служебных пометок в исходном тексте.
Чтобы стать волонтером и получить инструкцию нужно заполнить анкету по ссылке.