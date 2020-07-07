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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Объявлен набор волонтеров для обновления страниц Wikipedia о Казахстане
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Сегодня в 10:27

Объявлен набор волонтеров для обновления страниц Wikipedia о Казахстане

Республиканский фронт-офис волонтеров и Национальная волонтерская сеть набирают добровольцев для обновления страниц в Wikipedia о Казахстане. Главная задача заключается в написании, обновлении и актуализации информации в статьях, касающихся Казахстана в Википедии.

Статьи могут быть о географии, населенных пунктах, известных людях, природных местах, материальной и духовной культуре Казахстана.

Важно описывать статьи с нейтральной точки зрения. Если высказываемое в статье утверждение спорно или не общепризнанно, то это необходимо явно указать, ссылаясь на источники. Если на предмет статьи существует несколько различных взглядов, то их все необходимо изложить. С особой осторожностью нужно подходить к редактированию статей на темы, вызывающие к себе неоднозначное отношение.

Волонтеры получат сертификаты от министра информации и общественного развития РК, опыт в написании удобных для читателя статей с последовательностью повествования и размещения служебных пометок в исходном тексте.

Чтобы стать волонтером и получить инструкцию нужно заполнить анкету по ссылке.

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#казахстан #волонтеры #википедия
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