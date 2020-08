Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Организационный комитет Букеровской премии опубликовал лонг-лист из 13 авторов, претендующих на престижную награду для авторов, пишущих книги на английском языке.

В список предполагаемых номинантов попали следующие книги: Дайан Кук из США «Новая глушь» (The New Wilderness), Цици Дангарембга (Зимбабве) «Это скорбящее тело» (This Mournable Body), Авни Доши (США) «Жареный сахар» (Burnt Sugar), Габриэль Краузе (Великобритания) «Кем они были» (Who They Was), Hilary Mantel (UK) «Зеркало и свет» (The Mirror & The Light), Colum McCann (Ирландия / США) Апейрогон (Apeirogon), Мааза Менгисте (Эфиопия / США) «Король теней» (The Shadow King), Kiley Reid (США) «Такой веселый век» (Such a Fun Age), Брэндон Тейлор (США) «Реальная жизнь» (Real Life), Энн Тайлер (США) «Рыжая у дороги» (Redhead by The Side of The Road), Дуглас Стюарт (Шотландия / США) «Шугги Бэйн» (Shuggie Bain), Софи Уорд (Великобритания) «Любовь и другие мыслительные эксперименты» (Love and Other Thought Experiments), Си Пам Цзанг (США) «Как много золота в этих холмах» (How Much of These Hills is Gold).

Шорт-лист Букеровской премии станет известен 15 сентября. Победителя определят в ноябре.

Букеровская премия вручается с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами имели право стать только граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. С 2014 года номинировать могут любой роман, написанный на английском языке и опубликованный официальным британским издателем в год присуждения премии.

Финалисты получают по 2500 фунтов, их книги издаются специальным тиражом. Победителю достается 50 000 фунтов.