Общепит, развлечения, такси: какие сферы для бизнеса активно развиваются в Астане

Истории предпринимателей, которые создают проекты и пространства, чтобы облегчить жизнь жителей столицы и сделать ее более разнообразной.





Айнура Амирхан @ainura.amirkhan, город — Астана, основатель Alay Food, @alayfood.kz и Alay Balabaksha @alay_balabaqsha









Я живу в Астане с 2013 года. Думала о том, чтобы открыть свой бизнес в столице. И так как была молодой супругой своего мужа, часто готовила. Однажды приготовила много пельменей и мант, которые заморозила. Так случилось, что мне позвонила подруга, которая не успела приготовить ужин, и я просто отдала ей свои пельмени, а она мне заплатила.

У меня и возникла идея, что в Астану приезжает много людей из разных городов, которые хотят покорить столицу. Не у всех женщин есть время на готовку, ведь они занятые, амбициозные, тоже хотят самореализоваться. Так родилась данная услуга: мы готовим настоящие домашние полуфабрикаты из отборного мяса в лучших домашних традициях вместо хозяйки. Начинала с 2000-5000 тенге, на которые просто купила мясо. Сегодня у нас совсем другие обороты.

Другой мой проект — Alay Balabaksha — детский сад нового формата, первый и единственный в Казахстане. Так как у моих детей есть аллергии и непереносимости, я не нашла сад, в котором бы их обеспечивали питанием, обогащенным витаминами, клетчаткой и белками. Поэтому я открыла свой, где дети проходят полный check up: сдают анализы и получают консультацию от эндокринолога, который назначает им витамины, БАДы, упражнения и правильное питание, восполняющее дефициты, обнаруженные в ходе обследования.

Наша аудитория — осознанные мамы, которые ищут компании, помогающие им в реализации собственных рутинных задач. Я стою на четкой жизненной позиции, что любой бизнес должен улучшать жизнь людей, приносить им прогресс и помощь. Как супруга и мама троих детей, я понимаю, что большую часть времени женщин занимает быт. Поэтому все мои проекты направлены на помощь в этих рутинных вопросах. Мы хотим, чтобы у девушек было больше времени на реализацию своего потенциала.

Советы предпринимателям

У меня три успешных проекта, но есть и тридцать закрытых. Советую предпринимателям открывать что-то новое и интересное, создавать фишки и подчеркивать индивидуальность.

Акмырза Какенов, 27 лет, город — Астана, шеф-повар, предприниматель, @akmyrza_

Я шеф-повар, начинающий предприниматель. В Астане у нас есть монопроект сицилийских пирогов @piepie.mono и фреш-пасты @pasta.mono. Может, кто знает, в Астане был проект @pizza.mono, который временно работает только в Алматы. Это тоже один из наших проектов.

Идея создания места, где бы продавались только баурсаки, пришла летом 2018 года, когда в Алматы на улице Панфилова запускались павильоны. Я хотел продавать максимально аутентичный монопродукт, придав ему стиль, уменьшив время приготовления. Потому что я топил за все казахское, и эта идея казалось мне клевой. Лого мы сделали еще тогда. А недавно запустили фудтрак @alaqai.mono в Астане. Он находится напротив входа в Abu Dhabi Plaza, со стороны парка.

К нам приходят разные люди, так как мы стоим и будем стоять в многолюдных местах, в парках. Цели у наших гостей тоже разные. Кто-то ищет что-то новое, некоторые просто гуляют.

Советы предпринимателям

Наш проект положительно влияет на образ жизни горожан. Я убежден, что большое разнообразие монопродуктов должно быть в любом городе. Это моя цель — развивать мононаправление в общепите.

Ғани Асель, город — Астана, основатель @kino.tun





Я переехала в Астану осенью 2015 года. Живу в столице уже девятый год.

Мы с друзьями любим устраивать киновечера с просмотром фильмов на английском языке. И осенью 2021 года задумались об открытии места, где можно смотреть фильмы в оригинале на большом экране.

Кинотеатры и кинорумы — уже всем привычный формат. А жители столицы мало времени проводят вне помещений. Хотелось, чтобы люди проводили больше времени на свежем воздухе. Поэтому мы организовали кинотеатр под открытым небом в парке Жеруйык.

Так как желающих смотреть кино в оригинале оказалось не так много, мы выделили для этого один день в неделю — четверг. Именно в этот день транслируем фильмы на английском языке. По четвергам к нам приходят в основном иностранцы и люди, изучающие английский. В другие дни на первом сеансе основные гости — семьи и школьники близлежащих школ. Второй сеанс посещают пары.

Все гости приходят к нам за атмосферным просмотром отборного кино. Мы надеемся, что зрители максимально отдыхают во время просмотра фильмов. А заполненный кинотеатр мотивирует нас расширяться.

Советы предпринимателям

Предпринимателям столицы я советую пробовать то, что приносит удовольствие. И ответственно распределять бюджет.

Мадияр Толеугали @madiyarr, 26 лет, город — Астана, CEO @uvu.kz

Мы развиваем проект Uvu.kz вчетвером. Мы с Мусой учились в лицее №60 г. Астана. Бахыт приехал сюда на учебу в НУ из Алматы. Еще один сооснователь — Муаммар живет в Лондоне, работал в Twitter, а до этого — в Facebook.

В 2018 году Муса открыл футбольную академию. Понял, что родители не отдают детей на футбол из-за того, что их некому возить. Чтобы решить проблему, нанял минивэны и ввел развозку. Благодаря этому школа стала лидирующей на рынке. Затем пришла идея дать такую возможность всем родителям города. Женщины водят аккуратнее мужчин и реже попадают в серьезные ДТП. К тому же мамы больше доверяют другим мамам, чем таксистам. Поэтому все наши водители — мамы за рулем со стажем вождения от пяти лет. По статистике, только 20% желающих могут стать нашими Мамами за рулем. Поэтому наш сервис безопасен.

Наши клиенты — это работающие родители детей от 7 до 16 лет. Цена поездки зачастую дешевле, чем в такси, поэтому сервис могут позволить себе многие.

Мы возим детей по групповой системе, в четырехместных автомобилях. Таким образом, уменьшаем пробки. Делаем жизнь родителей легче, а жизнь детей безопаснее.

Мы и сами отцы и мужья, переживаем за своих детей и жен. Поэтому объявляем о запуске такси для женщин и детей. Работаем в пилотном режиме, но скоро сервис станет доступен для жительниц города.

Мы постоянно говорим со своими клиентами, проводим интервью с мамами. Поддержка жителей города тоже важна. Мы видим, что люди задумываются о своей безопасности и безопасности детей больше, чем когда-либо.

Советы предпринимателям

Пока мы не можем назвать себя успешными предпринимателями. Нам еще много предстоит сделать. Нас окружают сильная команда и отзывчивые сограждане. Но мы стараемся быть честными, слушать и слышать клиентов. Работаем над тем, чтобы собрать самую сильную команду.

Дина и Альфия, город — Астана, основатели проекта Collab ExSpace, @collab_exspace

В Астане мы живем всю жизнь. Занимаемся любимым делом, много путешествуем и вдохновляемся! Более 16 лет занимаемся дизайном интерьера. За нашими плечами множество успешных проектов разного формата. Чуть больше года назад мы объединились как единомышленники, чтобы сделать мир красивее и вкуснее.⠀

У нас было желание построить классический коктейльный бар и арт-пространство, в котором бы располагалась студия дизайна. Collab ExSpace открыл свои двери 1 марта 2022 года. С тех пор площадка все больше заполняется интересными людьми, мероприятиями, идеями и вдохновением.

Мы заключили меморандум с арт-галереей Kulanshi и запустили проект Collab Kulanshi Project. Теперь у нас выставляются картины различных художников. Еженедельно проводятся тематические киновечера, частные тематические мероприятия разных форматов: от бизнес-конференций до Дней рождений.

Благодаря команде нам удается удивлять гостей каждый раз, когда они к нам приходят. В этом огромное преимущество и сила — умение удивлять и поддерживать качество.

К нам приходят творческие люди, новое поколение. Часто многие из них — успешные предприниматели. Гости, как и мы, долго искали нестандартные и качественные места, где можно провести время с друзьями, коллегами, встречу с партнерами или отметить праздник. Они похожи на нас: энтузиасты, гедонисты, любящие жизнь, эстетику и вкус.





Мы хотим верить, что наш проект вдохновляет людей создавать и реализовывать свои идеи. Мы даем жителям столицы культурную площадку, где они могут красиво и качественно провести время.

Развивать проект помогает сама идея, которая стояла у истоков. Команда, которая вкладывает свои знания и навыки, стремится познать еще больше. И наши гости.

Советы предпринимателям

Наши рекомендации:

— не бойтесь новых идей, стремитесь их реализовать, изучайте новое

— думайте о качестве и нанимайте профессионалов.