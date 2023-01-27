Образы животных и яркий наряд Doja Cat: чем запомнилась неделя высокой моды в Париже

В столице Франции завершилась кутюрная Неделя моды, где модные дома представили свои новые коллекции. Рассказываем о самом интересном.







Schiaparelli





Показ, который открыл Неделю моды и вызвал большую волну обсуждений в сети. Автор коллекции, Дэниел Розберри, вдохновлялся «Божественной комедией». На подиуме появились три известные модели: Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и Шалом Харлоу. Они были одеты в платья с искусственными головами животных: льва, волка и леопарда, которые олицетворяют сладострастие, гордыню и корыстолюбие.

Отличились на показе и гости. Например, Doja Cat пришла окрашенная в красный цвет и покрытая кристаллами Swarovski.





Chanel





Новая элегантная коллекция от Chanel вдохновлена животными и историей модного дома, а именно квартирой Габриэль Шанель в Париже. Твидовые костюмы с вышивкой в виде кроликов, ласточек, собак, оленей и не только.





Dior





Dior представил публике женственную коллекцию, вдохновленную Жозефиной Бейкер, афро-американской исполнительницы 1920 года.

Много бахромы, бархата и блеска.





Valentino







Итальянский модный дом вдохновлялся ночными клубами 1980-х годов. Новая коллекция по-настоящему сияет. Также бренд не отказался от своего трендового розового цвета.





Viktor & Rolf





Показ, который удивил гостей своим необычным решением носить платья совершенно непривычным образом.





Giambattista Valli’s





Бренд представил необычайной красоты вечерние платья. Рюшы, воланы и «вкусные» цвета: сахарный розовый, оранжевый сорбет и другие.





Iris van Herpen





Iris van Herpen — модный дом, который затмевает все наряды на Met Gala. А их новая водная коллекция — отдельный восторг. Ее смысл — показать женскую храбрость и упорство.