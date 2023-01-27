Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/1b7/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/1b7fbe6de3095392e6e51a6ae9fba07a.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
obrazy-zhivotnyh-i-yarkiy-naryad-doja-cat-chem-zapomnilas-nedelya-vysokoy-mody-v-parizhe
Образы животных и яркий наряд Doja Cat: чем запомнилась неделя высокой моды в Париже
168
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 11:45

Образы животных и яркий наряд Doja Cat: чем запомнилась неделя высокой моды в Париже

В столице Франции завершилась кутюрная Неделя моды, где модные дома представили свои новые коллекции. Рассказываем о самом интересном.

Schiaparelli

Показ, который открыл Неделю моды и вызвал большую волну обсуждений в сети. Автор коллекции, Дэниел Розберри, вдохновлялся «Божественной комедией». На подиуме появились три известные модели: Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и Шалом Харлоу. Они были одеты в платья с искусственными головами животных: льва, волка и леопарда, которые олицетворяют сладострастие, гордыню и корыстолюбие.

Отличились на показе и гости. Например, Doja Cat пришла окрашенная в красный цвет и покрытая кристаллами Swarovski.


Chanel

Новая элегантная коллекция от Chanel вдохновлена животными и историей модного дома, а именно квартирой Габриэль Шанель в Париже. Твидовые костюмы с вышивкой в виде кроликов, ласточек, собак, оленей и не только.


Dior

Dior представил публике женственную коллекцию, вдохновленную Жозефиной Бейкер, афро-американской исполнительницы 1920 года.

Много бахромы, бархата и блеска.


Valentino


Итальянский модный дом вдохновлялся ночными клубами 1980-х годов. Новая коллекция по-настоящему сияет. Также бренд не отказался от своего трендового розового цвета.


Viktor & Rolf

Показ, который удивил гостей своим необычным решением носить платья совершенно непривычным образом.


Giambattista Valli’s

Бренд представил необычайной красоты вечерние платья. Рюшы, воланы и «вкусные» цвета: сахарный розовый, оранжевый сорбет и другие.


Iris van Herpen

Iris van Herpen — модный дом, который затмевает все наряды на Met Gala. А их новая водная коллекция — отдельный восторг. Ее смысл — показать женскую храбрость и упорство.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мода #стиль #париж #неделямоды
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Трио из Великобритании о том, чем Астана похожа на Лондон и какой был ужин в этноауле
3619
Уличное искусство Астаны
7587
Как рэпер из Кыргызстана популяризирует родной язык, и почему выпускать альбомы — не ...
2569
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.