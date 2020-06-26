Образовательный комплекс «Илим». Как создать частную школу в Кыргызстане в 90-е и успешно работать 27 лет

Как все начиналось
В 1991 году, когда распался СССР, в обществе царило смятение. Привычные ценности и нормы жизни стали не актуальны, а новая культура не была сформирована. Мы с сестрами воспитывали семерых сыновей, для которых вдруг перестали быть авторитетами. И мы понимали, что должны повлиять на эту ситуацию.
После долгих разговоров и сомнений в 1992 году появилось четкое осознание, что мы можем создать школу, подготовить достойных учителей и образовательную среду и так влиять на подрастающее поколение. Для этого нужно было решить ряд вопросов. Во-первых, не было закона, который разрешал создавать частные образовательные учреждения.
Во-вторых, было непонятно, захочет ли кто-то оплачивать частную школу. Также мы размышляли о том, какой должна быть эта школа, чему там должны обучать, какие там должны быть учителя, как должны строиться отношения между ребенком, учителем и родителем.
Мы можем создать школу и влиять на подрастающее поколение
Мне помогала младшая сестра Гульджамал. Она экономист, но у нее природный дар работать с детьми. Она поверила в меня, в идею школы, уволилась с хорошей должности, и мы начали прорабатывать наш проект с разных сторон: от содержания образования до финансов. Окружение посчитало нас сумасшедшими. Даже мой супруг был против. Но мы верили, что создадим школу, где дети будут расцветать. Эта вера давала силы.
В 1992 мы разрабатывали нормативные документы, руководствуясь формальной логикой, изучали зарубежный опыт. В конце 1992 года в Кыргызстане появился Закон о кооперативах и малых предприятиях, который позволял открыть школу. Мы подали документы на регистрацию, и 6 апреля 1993 года получили документы о юридической регистрации образовательного комплекса «Илим».
Параллельно решали, где взять деньги, чтобы арендовать здание, закупить необходимое оборудование. Ездили в шоп-туры в Индию, Турцию, Россию. Заработанные деньги вкладывали в школу. Чтобы арендовать здание, открыли на три месяца курсы секретарей-референтов. Они пользовались большим спросом.
Летом мы объявили набор в детский сад, который позволил заработать деньги и прожить все лето. Он оказался востребован, сейчас лучший в республике.
О компании
Сегодня образовательный комплекс «Илим» включает в себя детский сад, начальную и среднюю школы, Академию повышения квалификации, отделение IlimTechLab, которое внедряет робототехнику в традиционную учебную деятельность, программирование. Также мы создали образовательную платформу, которая позволила работать дистанционно.
В настоящее время в «Илиме» работает около 200 сотрудников. У нас отличная команда. Это люди высокой квалификации, которые преданы своему делу.
«Илим» — единственное учебное учреждение, которое прошло международную аккредитацию по ИСО-9000. Вся команда на энтузиазме проходила и проходит аудит, 20 человек обучились на сертифицированного аудитора ИСО. Благодаря этому мы каждые полгода проводим внутренний аудит.
Наша миссия гласит: «Через сотрудничество педагогов, учащихся и родителей — к успеху каждого, к процветанию страны!». Наша цель — приложить все усилия и обеспечить «распаковку» возможностей каждого ребенка, учителя, сотрудника. Человек должен поверить в себя, в свои возможности, в свою ценность для окружающих. Тогда он становится созидателем, втягивает в водоворот своей созидательности весь окружающий мир. Работаем над раскрытием возможностей человека через формирование его позитивного, уважительного отношения к себе и миру. Для этого внедрили программу по самопознанию, получаем хорошие результаты.
В школу мы не отбираем детей по способностям, берем всех детей с сохранным интеллектом. Это наша принципиальная политика, сложные дети шлифуют наше мастерство. Мы гордимся, когда они прорываются в своем личностном росте.
Преимущество «Илим» в том, что мы любого ребенка и педагога можем сделать счастливым
Дети — самое дорогое, что есть у родителей. Они готовы сделать все, чтобы дети были счастливы, радостны, уверены в себе, хорошо относились к себе и людям. Поэтому польза для наших клиентов заключается в том, что к нам приходят разные дети и педагоги, но через время они становятся радостными, уверенными в себе, на все имеют собственное мнение, не боятся задавать вопросы, вступать в дискуссию с учителем.
Поэтому преимущество «Илим» в том, что мы любого ребенка и педагога можем сделать счастливым. От родителей мы тоже требуем соблюдать наши правила жизни. За 28 лет существования накопили богатый опыт сражения за детей и всегда побеждаем.
О сложностях
Для начала нужно было научиться управлять школой как бизнесом. Мешал некий альтруизм — школа переполнена, но денег почему-то не было. Тогда любой родитель мог продавить нас на жалость, ведь мы рассматривали свою деятельность как службу обществу. Поэтому проходили дорогостоящие тренинги по управлению бизнесом и продажами.
Вторая задача — новая парадигма образования, которую мы хотели внедрить. Чтобы наработать массу материала, каждую субботу проводили Педагогическую гостиную, куда приглашали всех желающих. Это позволило расширить видение, наработать много проектов, которые мы сегодня практически все реализовали.
Третья задача — учителя. У нас сформировалось видение компетентности учителя, но надо было формировать его и у учителей. Для этого каждую субботу и все каникулы мы проводили тренинги, которые готовили сами, или приглашали тренеров-единомышленников из других организаций. Эта культура у нас сохранилась по сегодняшний день, работает своя Академия повышения квалификации.
Что помогает в работе
Мы упорядочили финансы благодаря системе 1С. Административные вопросы упорядочили благодаря организационной схеме, которую создали сами. Прописали все инструкции, контрольные листы функционала. После выездных проектировочных семинаров каждое отделение формирует стратегию, которая затем складывается в единую программу действий «Илима». Последняя стратегия была создана на семь лет, и мы ее выполнили. Планируем работать над новой. Благодаря IT-специалистам создали собственную внутреннюю систему коммуникаций.
Мы никогда не искали клиентов. Всегда успешно работало «сарафанное радио». Но мы разрабатывали маркетинговую стратегию исходя из наших целей. Последние пять лет пользуемся услугами медийной компании. Они разрабатывают план, согласовывают его с нами, собирают и обрабатывают весь контент материалов. Так нам стало намного легче работать.
За время мы работы мы отказались от массовых социальных программ, которые забирали наши деньги. Отказались от миссии благотворительной организации и стали вести деятельность как бизнес.
Мы постоянно учимся, анализируем, кому и чему надо научиться, отслеживаем информацию. В сети у нас много партнерских консалтинговых кампаний по всему миру. Мы получаем от них разную информацию, оплачиваем тренинги, подписываемся на вебинары.