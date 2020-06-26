Образовательный комплекс «Илим». Как создать частную школу в Кыргызстане в 90-е и успешно работать 27 лет

Как все начиналось

Мы можем создать школу и влиять на подрастающее поколение

О компании

Преимущество «Илим» в том, что мы любого ребенка и педагога можем сделать счастливым

О сложностях

Что помогает в работе

Привычные ценности и нормы жизни стали не актуальны, а новая культура не была сформирована. Мы с сестрами воспитывали семерых сыновей, для которых вдруг перестали быть авторитетами. И мы понимали, что должны повлиять на эту ситуацию.Для этого нужно было решить ряд вопросов. Во-первых, не было закона, который разрешал создавать частные образовательные учреждения.Также мы размышляли о том, какой должна быть эта школа, чему там должны обучать, какие там должны быть учителя, как должны строиться отношения между ребенком, учителем и родителем.Она экономист, но у нее природный дар работать с детьми. Она поверила в меня, в идею школы, уволилась с хорошей должности, и мы начали прорабатывать наш проект с разных сторон: от содержания образования до финансов. Окружение посчитало нас сумасшедшими. Даже мой супруг был против. Но мы верили, что создадим школу, где дети будут расцветать. Эта вера давала силы.В конце 1992 года в Кыргызстане появился Закон о кооперативах и малых предприятиях, который позволял открыть школу. Мы подали документы на регистрацию, и 6 апреля 1993 года получили документы о юридической регистрации образовательного комплекса «Илим».Ездили в шоп-туры в Индию, Турцию, Россию. Заработанные деньги вкладывали в школу. Чтобы арендовать здание, открыли на три месяца курсы секретарей-референтов. Они пользовались большим спросом.Он оказался востребован, сейчас лучший в республике.. Также мы создали образовательную платформу, которая позволила работать дистанционно.У нас отличная команда. Это люди высокой квалификации, которые преданы своему делу.Вся команда на энтузиазме проходила и проходит аудит, 20 человек обучились на сертифицированного аудитора ИСО. Благодаря этому мы каждые полгода проводим внутренний аудит.Наша цель — приложить все усилия и обеспечить «распаковку» возможностей каждого ребенка, учителя, сотрудника. Человек должен поверить в себя, в свои возможности, в свою ценность для окружающих. Тогда он становится созидателем, втягивает в водоворот своей созидательности весь окружающий мир. Работаем над раскрытием возможностей человека через формирование его позитивного, уважительного отношения к себе и миру. Для этого внедрили программу по самопознанию, получаем хорошие результаты.Это наша принципиальная политика, сложные дети шлифуют наше мастерство. Мы гордимся, когда они прорываются в своем личностном росте.Они готовы сделать все, чтобы дети были счастливы, радостны, уверены в себе, хорошо относились к себе и людям. Поэтому польза для наших клиентов заключается в том, что к нам приходят разные дети и педагоги, но через время они становятся радостными, уверенными в себе, на все имеют собственное мнение, не боятся задавать вопросы, вступать в дискуссию с учителем.От родителей мы тоже требуем соблюдать наши правила жизни. За 28 лет существования накопили богатый опыт сражения за детей и всегда побеждаем.Мешал некий альтруизм — школа переполнена, но денег почему-то не было. Тогда любой родитель мог продавить нас на жалость, ведь мы рассматривали свою деятельность как службу обществу. Поэтому проходили дорогостоящие тренинги по управлению бизнесом и продажами.. Чтобы наработать массу материала, каждую субботу проводили Педагогическую гостиную, куда приглашали всех желающих. Это позволило расширить видение, наработать много проектов, которые мы сегодня практически все реализовали.Для этого каждую субботу и все каникулы мы проводили тренинги, которые готовили сами, или приглашали тренеров-единомышленников из других организаций. Эта культура у нас сохранилась по сегодняшний день, работает своя Академия повышения квалификации.. Административные вопросы упорядочили благодаря организационной схеме, которую создали сами. Прописали все инструкции, контрольные листы функционала. После выездных проектировочных семинаров каждое отделение формирует стратегию, которая затем складывается в единую программу действий «Илима». Последняя стратегия была создана на семь лет, и мы ее выполнили. Планируем работать над новой. Благодаря IT-специалистам создали собственную внутреннюю систему коммуникаций.Всегда успешно работало «сарафанное радио». Но мы разрабатывали маркетинговую стратегию исходя из наших целей. Последние пять лет пользуемся услугами медийной компании. Они разрабатывают план, согласовывают его с нами, собирают и обрабатывают весь контент материалов. Так нам стало намного легче работать.Отказались от миссии благотворительной организации и стали вести деятельность как бизнес.В сети у нас много партнерских консалтинговых кампаний по всему миру. Мы получаем от них разную информацию, оплачиваем тренинги, подписываемся на вебинары.