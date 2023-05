Образование в Великобритании: о поступлении, сдаче экзаменов и особенностях обучения

Рассказываем об особенностях поступления и учебы в высших учебных заведениях Великобритании.









Мадина Нарышева, 30 лет, город — Рединг, предприниматель, @mnarysheva

Об учебе

Я всегда мечтала осознанно выбрать магистратуру, четко понимая свой карьерный путь. Еще мне всегда хотелось получить зарубежное образование.

Теперь я учусь в University of Reading по специальности: MSc in Food Economics and Marketing.

Как поступить в Великобританию

Для моей специальности требуется минимальный уровень сертификата IELTS 6.5, диплом бакалавра со средним GPA 3.3-3.7, а также приветствуется опыт работы, соответствующий данной специальности, мотивационное письмо, резюме и рекомендательные письма с места работы и учебы.

Чем выше уровень владения английским языком, тем лучше





Дедлайн сдачи документов был в мае 2022 года. В начале мая я сдала IELTS, собрала рекомендательные письма с работы и университета, написала мотивационное письмо, подготовила резюме, приложила диплом с транскриптом. И уже 16 июня получила безусловное предложение.

Я не сдавала экзамены для поступления в магистратуру, так как стала стипендиатом международной стипендии «Болашак». Чтобы выиграть стипендию, потребовалось много усилий, но результат того стоит. Для участия в конкурсе необходимо получить приглашение от университета, который входит в списки одобренных вузов на сайте «Болашак», сдать КазТест на знание казахского языка на уровне B1 и выше. После одобрения заявки можно участвовать в двух отборочных турах: прохождение комплексного тестирования, состоящего из трех частей: числовой, вербальный тест и личностный опросник. Последний этап — анонимное персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии.

В целом на подготовку к поступлению у меня ушло шесть месяцев, начиная с апреля по сентябрь включительно. Первого сентября был опубликован список обладателей стипендии «Болашак». Так что самый последний месяц ушел на подписание всех документов, передачу дел по работе, сборы вещей и прощание с родными. Самым сложным моментом было то, что я начала подготовку ближе по времени ко всем дедлайнам.

Рекомендации

Чем выше уровень владения английским языком, тем лучше. Не бойтесь смотреть фильмы, сериалы на английском языке. Можете включить субтитры, это подтянет ваши навыки восприятия английского на слух и разговорную речь. Заранее сдавайте все необходимые тесты, подавайте документы в разные университеты, напишите хорошее мотивационное письмо, изучайте рейтинги университетов по вашему направлению, не бойтесь выбирать лучшие вузы.

Алибек Досаханов, 22 года, город — Ташкент, стажер в Международной Организации Труда, @alibekdosahanov

Об учебе

На данный момент я завершаю обучение в магистратуре, а также прохожу стажировку в Международной Организации Труда в Нью Йорке.

Обучаюсь по направлению Политическая Коммуникация в University of Glasgow.

Как поступить в Великобританию

Требования в различных университетах Британии варьируются, однако самое главное — добиться высокого GPA, иметь в наличии сертификат IELTS, написать ясное мотивационное письмо, предоставить профессиональное или академическое рекомендательное письмо. Топовые университеты для MBA требуют сдать GMAT или GRE помимо IELTS.

IELTS нужно сдать на 6.5-7.0. Но имея 7.5 и выше, вы увеличиваете шансы не только на поступление, но и на получение гранта или скидки на контракт. Самое примечательное, что если требуют 6.5, нужно иметь минимум 6.5 по всем компонентам, включая Writing.

Я около четырех месяцев готовился к сдаче IELTS и сдал его на 7.5, не менее 7.0 — по всем компонентам. Готовился к сдаче экзамена параллельно с учебой на бакалавриате, поэтому временами было сложно управлять своим временем.

Рекомендации

Жить и учиться в Британии дорого. Страна довольно жадная в плане грантовых возможностей. Поэтому, во-первых, перед тем как начать процесс подачи заявки, стоит рассчитать свой бюджет.

Во-вторых, подавать заявки рекомендую как можно раньше, желательно даже на первом или втором раунде. Не тяните до весны или лета — вакантных мест не останется.

В-третьих, подавать сразу в несколько университетов, чтобы увеличить шансы на иммиграцию.

В-четвертых, заранее просмотреть, а вскоре и подготовить все соответствующие документы.

В-пятых, заранее подать заявку на студенческую визу и найти достойное жилье.

Алуа Ергалиева, 23 года, город — Ковентри, студентка, @a_yergalieva

Об учебе

В августе этого года я завершаю программу магистратуры в University of Warwick по специальности Marketing & Strategy. По первому образованию я специалист по международному бизнесу и PR.

Как поступить в Великобританию

Я окончила бизнес-школу в Мюнхене, училась на английском языке, и для меня требования были немного другие. Точно знаю, что в Великобританию нужен IELTS не ниже 6.0 или 6.5. Мне разрешили сдать тест Duolingo. Он в разы легче, чем IELTS.

Обязательно нужно собрать пакет документов, которые требует вуз. Найти список можно на сайте университета. Мне нужно было резюме, мотивационное письмо, копия диплома, транскрипт оценок от первого университета и тест Duolingo. Кстати, даже на магистратуру можно поступить без опыта работы. Главное — указать личные достижения и образование. Очень важно мотивационное письмо, так как человек показывает свой стиль общения, говорит, почему хочет поступить именно в этот вуз, что ему интересно, рассказывает о себе. Казахстанцам не нужно предоставлять справку о финансировании из банка.

Главное при поступлении — поддерживать связь с вузом





Главное при поступлении — поддерживать связь с вузом. Представители всегда готовы вам помочь и ответить на все вопросы. Вы даже можете запросить Scholarship. Для этого, скорее всего, назначат дополнительное интервью. Великобритания работает по принципу: «мы всех берем». Но позже многие студенты не справляются с нагрузкой и прекращают обучение. Учеба действительно сложная, много внимания уделяется self-study и изучению дополнительного материала. Экзамены нацелены не на заучивание наизусть, а на аналитическое и критическое мышление.

Рекомендации

Дерзайте. Оно того стоит. Это другой уровень обучения. Здесь вас учат быть смекалистым. Вам не будут давать сухую теорию, скорее практику на реальных кейсах. Обучение идет в ногу со временем. Вы будете изучать программы, которые широко используются разными компаниями.

Образование даст вам много возможностей для развития в вашей сфере. Поэтому не бойтесь, интересуйтесь, поступайте и приезжайте.