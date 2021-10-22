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Образование, наука и здоровье: 9 молодых стартапов из Центральной Азии
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Вчера в 17:55

Образование, наука и здоровье: 9 молодых стартапов из Центральной Азии

В Центральной Азии всегда много идей и инноваций. Молодые предприниматели пробуют себя в разных сферах, создают проекты в образовании, туризме, технологиях и не только. Мы собрали перспективные стартапы с интересной идеей.


TED Project


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Платформа Ted Project использует в своей работе геймификацию и с помощью искусственного интеллекта помогает пользователю найти подходящую профессию.

Основатель компании Бахытжан Жакажанов определяет свой проект как «карьерный симулятор», где ученики, студенты и начинающие специалисты могут разобраться в особенностях выбранной специальности и пройти необходимые курсы. При успешном обучении можно даже устроиться на работу.

Цель проекта — помочь неопределившимся студентам и ученикам найти свое призвание.


Supermom Academy


Основатели проекта — молодые родители, которые столкнулись с проблемой поиска достоверной информации о беременности. Вместе они разработали мобильное приложение Supermom Academy, собрали проверенную информацию от практикующих акушер-гинекологов и педиатров.

Ребята стремятся к тому, чтобы создать сервис, где будут собраны ответы на большинство вопросов будущих мам и их родных.


Qmobot


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Сервис включает в себя универсального робота-конструктора Qmobot и обучающую программу. Курсы представлены на казахском, русском и английском языках, они позволяют школам и университетам обучать студентов робототехнике, веб-разработке и интернету вещей.

Еще из робота можно извлечь микроконтроллер и на его основе создать собственные проекты.


Ozim platform


Платформа Ozim — это приложение на базе iOS и Android для родителей детей с особенностями развития в возрасте до трех лет.

Приложение содержит полезные статьи, мастер-классы от ведущих специалистов, базу контактов организаций в сфере раннего вмешательства и реабилитации.

Миссия проекта — предоставить родителям актуальный, научно-обоснованный контент для занятий с ребенком в домашних условиях с поддержкой специалистов, экспертови исследователей.


VOCA


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Англоязычный сервис, предлагающий туры по Америке. У VOCA несколько особенностей:

— подписка, оплачивая которую раз в месяц пользователь может путешествовать без ограничений

— искусственный интеллект, который предлагает разные варианты туров, основываясь на предпочтениях пользователей.

На первом этапе сервис предлагает туры простой сложности, а со временем открываются варианты для настоящих профессионалов.


EMOTE


EMOTE — онлайн-платформа, на которой можно создать до трех списков желаний, внести туда подарки из ассортимента каталога на сайте или добавить собственные варианты. Персональным списком можно поделиться с близкими и друзьями через мессенджеры. Отличный вариант сэкономить время на выборе подарков перед Новым Годом.


QFit


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Мобильное приложение для поминутной оплаты фитнеса. Сервис дает пользователям возможность посещать тренажерные залы, не покупая дорогостоящие абонементы. В это же время фитнес клубы получают дополнительный канал привлечения нового сегмента клиентов — людей, которые бы хотели заниматься фитнесом, но боятся купить абонемент по различным причинам.


Oqustudy.kz


Edtech-проект, направленный на развитие цифрового образования в Казахстане. Oqustudy.kz — это платформа адаптивного обучения, которая подстраивается персонально под каждого ученика. Они учатся на курсе, проходя увлекательные интерактивные занятия, где в виде диалога с интеллектуальным ботом шаг за шагом выявляются пробелы в знаниях. Траектория обучения меняется и строится на изучении конкретных недостающих знаний.


MARTA


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MARTA SoftPoS — это мобильный терминал для бизнеса. В едином приложении собраны такие функции, как отправка электронных чеков, закрытие дня и сверка итогов, прием и возврат платежей. Мобильное приложение также предоставляет полную информацию о проведенных транзакциях и подробную аналитику данных, без покупки дополнительного оборудования.

У сервиса удобный интерфейс и легкая интеграция в бизнес-систему. Все платежи находятся под защитой от угроз. Что приятно — подключение бесплатно.

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