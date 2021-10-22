Образование, наука и здоровье: 9 молодых стартапов из Центральной Азии

В Центральной Азии всегда много идей и инноваций. Молодые предприниматели пробуют себя в разных сферах, создают проекты в образовании, туризме, технологиях и не только. Мы собрали перспективные стартапы с интересной идеей.
TED Project
Платформа Ted Project использует в своей работе геймификацию и с помощью искусственного интеллекта помогает пользователю найти подходящую профессию.
Основатель компании Бахытжан Жакажанов определяет свой проект как «карьерный симулятор», где ученики, студенты и начинающие специалисты могут разобраться в особенностях выбранной специальности и пройти необходимые курсы. При успешном обучении можно даже устроиться на работу.
Цель проекта — помочь неопределившимся студентам и ученикам найти свое призвание.
Supermom Academy
Основатели проекта — молодые родители, которые столкнулись с проблемой поиска достоверной информации о беременности. Вместе они разработали мобильное приложение Supermom Academy, собрали проверенную информацию от практикующих акушер-гинекологов и педиатров.
Ребята стремятся к тому, чтобы создать сервис, где будут собраны ответы на большинство вопросов будущих мам и их родных.
Qmobot
Сервис включает в себя универсального робота-конструктора Qmobot и обучающую программу. Курсы представлены на казахском, русском и английском языках, они позволяют школам и университетам обучать студентов робототехнике, веб-разработке и интернету вещей.
Еще из робота можно извлечь микроконтроллер и на его основе создать собственные проекты.
Ozim platform
Платформа Ozim — это приложение на базе iOS и Android для родителей детей с особенностями развития в возрасте до трех лет.
Приложение содержит полезные статьи, мастер-классы от ведущих специалистов, базу контактов организаций в сфере раннего вмешательства и реабилитации.
Миссия проекта — предоставить родителям актуальный, научно-обоснованный контент для занятий с ребенком в домашних условиях с поддержкой специалистов, экспертови исследователей.
VOCA
Англоязычный сервис, предлагающий туры по Америке. У VOCA несколько особенностей:
— подписка, оплачивая которую раз в месяц пользователь может путешествовать без ограничений
— искусственный интеллект, который предлагает разные варианты туров, основываясь на предпочтениях пользователей.
На первом этапе сервис предлагает туры простой сложности, а со временем открываются варианты для настоящих профессионалов.
EMOTE
EMOTE — онлайн-платформа, на которой можно создать до трех списков желаний, внести туда подарки из ассортимента каталога на сайте или добавить собственные варианты. Персональным списком можно поделиться с близкими и друзьями через мессенджеры. Отличный вариант сэкономить время на выборе подарков перед Новым Годом.
QFit
Мобильное приложение для поминутной оплаты фитнеса. Сервис дает пользователям возможность посещать тренажерные залы, не покупая дорогостоящие абонементы. В это же время фитнес клубы получают дополнительный канал привлечения нового сегмента клиентов — людей, которые бы хотели заниматься фитнесом, но боятся купить абонемент по различным причинам.
Oqustudy.kz
Edtech-проект, направленный на развитие цифрового образования в Казахстане. Oqustudy.kz — это платформа адаптивного обучения, которая подстраивается персонально под каждого ученика. Они учатся на курсе, проходя увлекательные интерактивные занятия, где в виде диалога с интеллектуальным ботом шаг за шагом выявляются пробелы в знаниях. Траектория обучения меняется и строится на изучении конкретных недостающих знаний.
MARTA
MARTA SoftPoS — это мобильный терминал для бизнеса. В едином приложении собраны такие функции, как отправка электронных чеков, закрытие дня и сверка итогов, прием и возврат платежей. Мобильное приложение также предоставляет полную информацию о проведенных транзакциях и подробную аналитику данных, без покупки дополнительного оборудования.
У сервиса удобный интерфейс и легкая интеграция в бизнес-систему. Все платежи находятся под защитой от угроз. Что приятно — подключение бесплатно.