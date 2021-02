Об учебе в University of Illinois: лайфхаки для поступления и активная внеучебная жизнь

Рустем Бурханов, город — Нур-Султан, Data Scientist в McKinsey & Company





О выборе университета и поступлении





Во время прохождения языковых курсов в США я выбирал университеты для подачи документов. На тот момент Иллинойский университет был пятым в мире по моей специальности. Кроме того, туда поступали 33% кандидатов — это высокий показатель.

К моменту поступления важно понимать, кем вы хотите стать в будущем, зачем поступаете в тот или иной университет. Исходя из этого, заранее начать углубленное изучение необходимых предметов еще в школе. При тщательной подготовке можно подтянуть даже свои слабые стороны.

При написании эссе важно показать, что вы любите математику и науки. Еще нужно как-то выделиться среди остальных кандидатов. В этом помогут ваши внеучебные увлечения и достижения. На мой взгляд, важно подчеркнуть, что вы умеете кропотливо работать над чем-то и добиваться результатов. Также нужно продемонстрировать свой интерес к новому, любопытство. Это может повысить ваши шансы на поступление.

Об особенностях обучения в University of Illinois





В University of Illinois хорошая инженерная школа, высококлассный преподавательский состав. Университет заботится о том, чтобы привлекать средства на закуп современного оборудования.





Когда преподаватели дают новые знания, они всегда показывают, как можно применить их на практике, для чего они нужны. Так ты сразу понимаешь, почему это важно, стараешься все запомнить. Это работает и в обратную сторону. Если ты считаешь, что это тебе не нужно, можно фильтровать полученную информацию и изучать только то, что интересно и пригодится в будущем.

Профессора постоянно работают над тем, чтобы оптимизировать учебный процесс. Например, на одном из предметов была внедрена система активной обратной связи от студентов. Информация всегда подавалась в наиболее удобном для восприятия формате. Во время занятий часто проводились эксперименты или интерактивные игры.

За прохождение курсов можно было набрать не 100 баллов, а немного больше. Это помогало чувствовать себя спокойнее. Если вы выбирали сложный предмет, можно было не переживать за плохую итоговую оценку.

Об атмосфере

В University of Illinois учатся умные и работоспособные люди. Даже после 10 часов вечера библиотека полна студентов. Люди зачастую забывают про развлечения и отдых, но создают крутые проекты.

Опыт и впечатления, которые вы можете получить в университете, зависят только от вас







В университете есть множество возможностей, все зависит только от желания студентов. В течение первой недели студенческие клубы проводят презентации, там можно найти единомышленников из академической или творческой среды. На территории есть доступные спортивные площадки. Можно посещать мероприятия: концерты, лекции, конференции, спортивные игры.

Так получилось, что я влился в казахское сообщество и мало общался с местными ребятами. Поэтому рекомендую быть открытыми ко всем возможностям, знакомиться с разными людьми, интегрироваться в местную культуру. Опыт и впечатления, которые вы можете получить в университете, зависят только от вас.





Как повлиял университет





Я понял, что надо пользоваться всеми возможностями, которые перед тобой открываются. Осознал важность нетворкинга, знакомств и общения с новыми людьми. Научился эффективно доносить свои мысли другим.

Когда тебя окружают талантливые амбициозные люди, понимаешь, что ты можешь все, что угодно. Главное, иметь желание и стремление трудиться. Важно понять, что тебе интересно, и делать это, несмотря на внешние сложности.

Жазира Омирзак, 22 года, Шампейн, штат Иллинойс, студентка программы MS: Policy Economics





О выборе университета и поступлении





Чаще всего мы поступаем на программу бакалавриата, основываясь на своих школьных мечтах и желаниях семьи. Зато в магистратуру большинство поступает уже на основе своего академического и профессионального опыта. На бакалавриате я изучала «государственное управление» и приняла решение продолжить изучение политики. Сначала поступила в Назарбаев Университет, но во время учебы захотела поменять или сузить свое направление. Поняла, что мне нужны более технические знания в политике и экономике.

Я начала поиск подходящей программы. В итоге выбрала Master of Science in Policy Economics в Иллинойском университете. Эта программа зацепила тем, что дает STEM-образование и входит в топ-10 в США. Кроме того, этот университет — один из лучших государственных вузов США, входит в число авторитетных вузов мира в рейтингах ARWU, QS, THE.

Самое важное при поступлении в США — это дедлайны. Нужно заранее подготовить документы: диплом бакалавра с хорошим GPA, резюме, рекомендационные письма, мотивационное письмо, TOEFL/IELTS, GRE. Последний экзамен довольно сложный. Но есть лайфхак, которым я пользовалась — тщательный поиск программы, где GRE не обязателен.









Об особенностях обучения в University of Illinois





Самая яркая особенность университета — интернациональность и в студенческом, и в профессорском составе. В целом вуз насчитывает больше 50 000 студентов, из них около 10 000 — это международные студенты из 106 стран. Это дает большое преимущество в плане научных инновационных достижений и разнообразия культуры. Мне, как студенту, открывается возможность быть в центре глобальной науки.

Я поступила на STEM-программу, не имея сильного технического бэкграунда. Это довольно сложно для гуманитария, так как мои сокурсники запросто кодируют. В этом плане школа грамотно нас поддерживает: бесплатно предоставляет многие платформы для комфортной учебы, профессора всегда открыты к диалогу и готовы уделить время студентам. Это еще больше мотивирует учиться.

Об атмосфере









Университет славится своим Greek life system — это большие сообщества, так называемые братства и сестринства. Но и без таких сообществ можно иметь запоминающуюся студенческую жизнь. Студенты здесь активные: успевают и устраивать шумные вечеринки, и участвовать в разных соревнованиях, и параллельно учиться.

Как повлиял университет





Я рекомендую поступать в University of Illinois at Urbana-Champaign за возможность получать качественное образование, развиваться культурно, внести вклад в развитие себя и своей страны.

Асель Туякбаева, город — Алматы, главный менеджер AO «СПК «Алматы»





О выборе университета





Кто-то выбирает университет по статусу, кто-то по рейтингу университетов или рейтингу специальностей. Я рекомендую выбирать вуз по программе, которая вас интересует в зависимости от поставленных целей. Я четко знала, что хочу изучать и в каком направлении двигаться, поэтому выбрала University of Illinois at Urbana-Champaign и специальность Agricultural Production.

Программа, по которой я обучалась, называется Illinois Professional Science Master’s по направлению «сельскохозяйственное производство». Она состоит из трех семестров обучения и обязательной летней производственной практики. Мне понравилось, что она предоставляла междисциплинарное образование в области науки и агробизнеса. Так как я специализировалась на производстве продуктов питания и животноводстве, мне важно было получить навыки производства продуктов по цепочке from farm to fork, а также знания в области ведения бизнеса и понимания основ маркетинга, финансов.

О поступлении





После определения вуза и специальности я начала изучать информацию о профессорах, их сфере исследований, о выпускниках программы. Их легко найти через социальные сети, например, LinkedIn, и задать интересующие вас вопросы.





После подачи документов я получила email с приглашением на интервью. Я волновалась, так как никогда не проходила интервью на английском языке, не знала, какие вопросы будет задавать профессор. Но я хорошо знала, почему хочу учиться именно на этой программе, что это мне даст и каким я вижу свое будущее после окончания учебы.

Интервью длилось около 35 минут, беседа прошла легко. Профессор остался доволен моими ответами и сказал, что важно не бояться что-то сказать или сделать ошибку, ведь все мы люди.

Через неделю после интервью я получила приглашение на обучение.

Об особенностях обучения в University of Illinois





Для меня особенным было все: процесс и подход к обучению, взаимоотношения профессора и студента как равных личностей со своими мнениями, предоставленные условия для обучения: круглосуточные библиотеки, бесплатные автобусы, студенческие клубы и ежедневные мероприятия.

Большим преимуществом стала возможность интегрировать теоретические занятия с практическими работами на животноводческих фермах университета. Мы проводили там множество исследовательских работ.





Расположение вуза в университетском городке — тоже преимущество. Мы могли сфокусироваться на учебе и не отвлекаться на развлечения крупных городов. Цены на жилье также были сравнительно ниже, доступны для студентов.

Об атмосфере





В университете учатся студенты из разных стран мира. Многонациональность делает атмосферу в университете необыкновенной. На занятиях все мы делимся опытом своих стран в той или иной сфере, рассказываем об имеющимся опыте ведения бизнеса, решения проблем, а также о различиях в культуре и традициях.

У каждого американского университета есть свое приветствие. Так, в University of Illinois at Urbana-Champaign мы используем слово ILLINI. Если ты крикнешь I.L.L., то тебе в ответ крикнут I.N.I.

Как повлиял университет





Учеба в Иллинойском университете научила быть открытым новым возможностям, знакомствам, не бояться делать первый шаг, не сомневаться в выбранном пути и добиваться намеченных планов. Я смогла улучшить свои профессиональные знания и навыки, развить лидерские качества.