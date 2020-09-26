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Об экологическом образовании и первой art-эковыставке в Казахстане
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Сегодня в 15:45

Об экологическом образовании и первой art-эковыставке в Казахстане

Хамида Токумова, 27 лет, родной город — Нур-Султан, эколог, @ecoart.kz

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О себе и экологии


Неформальное экологическое образование я получила от родителей. Я много времени проводила у бабушки в деревне, с родителями часто ходила на пикники, изучала разные виды растений. Мы всегда старались не оставлять после себя ничего, мусор увозили с собой. Любовь к природе мне привили с детства. В школе я училась в классе с биологическим уклоном, и так мой интерес к экологии постоянно рос.

Позже я окончила магистратуру и бакалавриат по специальности «экология». Я эколог не только по профессии, но и по призванию. После окончания вуза на протяжении четырех лет я занималась научной деятельностью.

Я эколог не только по профессии, но и по призванию


Важно понимать, что состояние экологии зависит от каждого. Нужно начать формировать правильные экопривычки, которые будут помогать заботиться и предотвращать загрязнение окружающей среды.

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Сейчас самая большая проблема — неразвитость экологического образования в Казахстане. Потому что все начинается от незнания и отсутствия экологической культуры. Сейчас в Казахстане стало появляться много молодежных объединений, также есть «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды», который работает на базе Орхусской конвенции о праве каждого гражданина на получение достоверной экологической информации. Каждый год они выпускают доклад о состоянии окружающей среды в стране.

Самая большая проблема — неразвитость экологического образования в Казахстане


Я тоже решила помочь в этом вопросе и больше года назад завела блог, где делюсь достоверной экологической информацией. Я решила вещать через визуальные элементы. Картинки, видео, инфографика легче и проще воспринимаются людьми. Главное, они надолго запоминают эти образы.


О первой art-эковыставке в Казахстане


Я хочу, чтобы как можно больше людей задумывались об экологии, и придумала для этого проект, который поможет повысить экологическую культуру населения. Вместе с фотографом Женей Волковой мы сделали несколько фотографий, и, к моему удивлению, наша работа получила большой отклик, много позитивных отзывов. Тогда я поняла, что это эффективный способ донесения сложной информации, и решила продолжить.

Я разработала большой экологический проект по экопросвещению и искала различные экологические конкурсы, чтобы получить финансирование для реализации. Суть моего проекта в том, чтобы сформировать экологическую культуру через визуальные элементы с помощью видеороликов, обучающих постеров с инфографикой и фотографий с эко-посылом.

Темы, которые мы затронули в фотопроекте: пластиковое загрязнение, опустынивание, сокращение водных ресурсов, загрязнение водных ресурсов


Так я стала победителем конкурса «3.2.1 старт» от компании Cocacolaicecekkz, которая поддерживает молодежные экологические инициативы, и в апреле 2020 года получила грант.

Сейчас я активно воплощаю свою задумку и создала площадку в Instagram @ecoart.kz, где делюсь не просто фотографиями, а полезной информацией. Фотопроект — самая сложная и яркая часть всего проекта. Центральный образ — это девушка, которая олицетворяет собой природу. Мужчины также участвуют в проекте, они изображают единение природы и человека. К участию мы привлекли культурных и общественных деятелей столицы, которые заинтересованы экологическими проблемами и вносят вклад в природоохранную деятельность.

экология

эковыставка

Я не хотела, чтобы это была просто гламурная фотосессия, чтобы привлечь внимание, потому что, в первую очередь, я создаю образовательный проект. Поэтому к каждой фотографии я размещаю достоверную экологическую информацию. Темы, которые мы затронули в фотопроекте: пластиковое загрязнение, опустынивание, сокращение водных ресурсов, загрязнение водных ресурсов и многие другие.

Под каждой фотографией я задаю один и тот же вопрос: «Какой вы видите посыл на фотографиях?». Круто читать мнения людей с разным видением, но меня радует, что казахстанцы понимают посыл наших работ.

эко

природа

Я благодарна неравнодушным фотографам, флористу и всем, кто помогал в воплощении моей идеи.

В рамках проекта я придумала два мультипликационных ролика: один из них об экологических привычках, второй отвечает на все популярные вопросы о раздельном сборе отходов.


О планах


В планах продолжать активно писать об экологии, знакомить аудиторию с людьми, которые также занимаются природоохранной деятельностью, делать обзоры магазинов, где можно купить экотовары: экосумки, стеклянные бутылки.


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#казахстан #экология #экопроект #нурсултан #экологи
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