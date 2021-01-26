О виртуальном бизнес-инкубаторе, где молодежь учат создавать и развивать стартапы

Владимир Попов, город — Алматы, основатель startup-course.com, @koktis





Как все начиналось

Когда я был студентом, создавал свои проекты. Но, как и большинство айтишников, уделял все время самому продукту, а не его продвижению. Считал, что, если есть продукт, клиенты найдутся сами. Поэтому многие начинания заканчивались неудачно.

В 2017 году в Казахстан привезли программу «Интернет-предпринимательство» от Фонда развития интернет-инициатив — это основной двигатель стартапов в России. Я прошел там платное обучение, получил полезные знания о том, как правильно развивать технологичный стартап. Но при этом понимал, что такой контент подходит взрослым людям, которые знают, чего хотят. А студентам нужна более подробная пошаговая инструкция и дополнительная мотивация к ее выполнению.

Поэтому мы начали работу над переупаковкой программы. Создали свой силлабус, начали записывать видеолекции, приглашали к сотрудничеству разных спикеров. В результате появился онлайн-курс с видеолекциями и методологией, приспособленный к кредитной системе обучения в вузe.

Постепенно мы начали внедрять эту программу в виде элективного курса в университеты. Сейчас мы сотрудничаем с пятью вузами, на подходе еще два. В планах сначала внедрить курс в 15% высших учебных заведений в Казахстане, а затем масштабироваться на зарубежные образовательные учреждения.

Об особенностях проекта

Наша цель — увеличить количество и качество казахстанских стартапов, дать студентам понимание процессов технологического предпринимательства. Цель обучающихся — пройти обучение, чтобы перейти на программу акселерации.

Образовательный контент опубликован на платформе в виде видеолекций, которые студенты самостоятельно изучают дома. При встрече мы обсуждаем пройденные темы, ребята рассказывают, как могут применить это к своему стартапу. В работе также помогают автоматические тестинги, чат-бот.

Наша цель — увеличить количество и качество казахстанских стартапов





Предмет рассчитан на семестр. Все это время мы активно делимся с обучающимися информацией о различных мероприятиях и проектах. У нас есть примеры, когда студенты прошли три этапа конкурса МОН РК Startup Bolashak MeninArmanym.kz и попали в финал.

Особенность в том, что наша инкубационная программа построена по академическим стандартам. Наш силлабус соответствует требованиям Болонского процесса и стобалльной системе оценивания. Есть рубежные контроли и финальные экзамены. Это помогает мотивировать студентов, оценивать их усердие.

Про контент

Мы самостоятельно создаем весь контент в студии КБТУ. Делаем презентации, с помощью студентов снимаем и монтируем видео. Также записываем лекции, собираем выступления других спикеров в интернете. Постоянно обновляем устаревшие материалы.





Программа охватывает такие темы, как Agile, Scrum, Lean Startup, «Продажи с прототипа», MVP, продажи и другие. Все это помогает студентам сформировать верное представление о том, как устроен рынок технологичных стартапов.

На данный момент весь контент представлен на русском языке. Также он частично переведен на английский и казахский языки. В планах расширять количество доступных языков обучения.

Для кого

В основном мы работаем по модели B2B2C, когда ректор и преподаватели покупают наш курс для студентов. Но есть клиенты, которые сами нас находят и проходят обучение на нашей платформе, не обучаясь в вузе-партнере.

Наша целевая аудитория — молодые люди 17-35 лет. Это могут быть старшеклассники, студенты, молодые специалисты.

Наша целевая аудитория — молодые люди 17-35 лет





В планах сделать так, чтобы вся русскоязычная аудитория студентов училась по нашей образовательной онлайн-программе. Далее мы начнем экспансию на англоговорящий рынок.

Что дает людям

Мы даем людям возможность понять, что такое стартап, какие процессы происходят внутри него, какие есть базовые термины в этой сфере. Также даем студентам пошаговый план развития стартапа: от идеи до продукта.





Источник фотографии на обложке: the-steppe.com