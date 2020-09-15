О традиционной живописи в Египте, и какие есть древние каноны изображения человека

Татьяна Дрозд, маркетолог, автор weproject







Как часто, гуляя по городу, вы обращаете внимание на формы балконов? А когда в последний раз, путешествуя, выходили с территории отеля? Позвольте всех нас, отдыхающих, условно объединить в две группы: в праздно валяющихся и страстно шатающихся. И нет здесь правильного ответа в определении себя к одной из групп.

Я бесконечно люблю путешествовать. Путешествия моей семьи — из разряда страстно шатающихся. Мы получаем массу удовольствия от еды в самых удаленных местных кафе и от рассматривания балконов, подъездов и других атрибутов местной жизни, скрытой от глаз туриста на популярных бульварах и набережных.

Для того чтобы любая прогулка была интереснее и не привела к неприятностям, первое, что мы приобретаем в аэропорту или отеле, это карта города



Для того чтобы любая прогулка была интереснее и не привела к неприятностям, первое, что мы приобретаем в аэропорту или отеле, это карта города, в котором планируем провести ближайшие дни. Карта города — это потрясающий инструмент! Мы ее открываем, отмечаем свое местоположение, а после, рассматривая, отмечаем на ней места, которые, на наш взгляд, должны быть интересными и для безопасности в шаговой доступности: церквушки, перекрестки, парки и скверы, дома, музеи. А далее квест — такой, что ни один аниматор вашему ребенку не устроит! Ребенок открывает карту и ведет вас, следуя указателям и объектам, до места назначения. Остается лишь вертеть головой по сторонам.





По данным статистического агентства, за докарантинный период в 2019-2020 годы одним из самых популярных направлений казахстанского туриста был Египет, за ним следуют Турция и ОАЭ, на третьем месте Греция, Таиланд и лечебные курорты Европы в Австрии, Венгрии и Украине. Далее следуют Азербайджан, Грузия и курорты России. К чему эта статистика? Друзья, я хочу предложить вам выйти из отеля и начать практиковать те знания, что получили ранее.

Египет — это не самая простая страна для самостоятельных прогулок, но это не помешает узнать что-то новое в истории становления искусства и современных его проявлениях на ее жарких улицах. Египет — это, в первую очередь, для всех нас фараоны, пирамиды и настенная живопись о загробной жизни. Современные критики склоняются к тому, что в Египте никогда не было традиционной «живописи», во всяком случае, такой, которая бы отвечала современным требованиям. Тем не менее все те изображения, что мы помним из учебников истории, сувениров и других источников, писались не просто так, в Египте с древних времен имелись каноны изображения человека, животных, цветков лотоса.





Из рубрики «Знаете ли вы?», что:

— все люди изображены с ногами и лицом в профиль и плечами анфас

— фигуры мужчин — красно-коричневого цвета, а женщин — розового или желтого

— изображение человека имеет строгие пропорции и состоит из 21 части. 1 часть равняется длине указательного пальца, опущенного вдоль тела. Измерение начинается снизу вверх, и две верхние части — это традиционный головной убор

— при изображении в одном рисунке людей разных сословий размер их зависит от их уровня жизни, чем выше уровень — тем больше фигура

— существует версия, что ноты изобрел не Пифагор, а древние египтяне. А так как музыка была сакральной, она не могла быть доступной всем в те древние времена и звучала только в фараоновых дворцах. Ноты изображали иероглифами, обозначавшими небесные светила, и вставляли в любой другой текст, так они в общей массе теряли смысл. Однако музыканты, посвященные в этот секрет, без труда воспроизводили зашифрованные мелодии.

Современное искусство, в том числе и представители уличного искусства — граффити, объединяют истории из прошлого и настоящего в жизни страны, они, словно преодолевая время, рассказывают события, происходившие в политической и социальной жизни Египта



Живопись и архитектура Египта, пройдя сквозь сотни лет, и сегодня несет в массы сюжеты истории, национальный колорит орнамента, простые формы арочных окон. Сегодня вся живопись Египта находится под влиянием европейских школ и течений. Новое поколение египетских художников в основном находится под влиянием националистических настроений. Современное искусство, в том числе и представители уличного искусства — граффити, объединяют истории из прошлого и настоящего в жизни страны, они, словно преодолевая время, рассказывают события, происходившие в политической и социальной жизни Египта. Если у вас будет желание и возможность поближе познакомиться с работой представителей современной египетской школы живописи, то это можно сделать в Музее современного искусства Египта, который открылся в 2005 году в Каире.