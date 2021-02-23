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О сериале «Внутри Лапенко» выйдет документальный фильм
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Вчера в 10:55

О сериале «Внутри Лапенко» выйдет документальный фильм

О комедийном сериале «Внутри Лапенко» выйдет документальный фильм. Об этом рассказал продюсер Kuji Podcast и сооснователь студии Medium Quality Антон Курильчик в подкасте «Деньги пришли».

По словам Курильчика, работа над документалкой шла параллельно со съемками шоу. В ней расскажут об истории создания сериала и покажут, как проходит съемочный процесс. Картина может появиться уже в этом году.

Продюсер также рассказал, как была сделана первоначальная раскадровка «Внутри Лапенко». По его словам, сценарист и режиссер Алексей Смирнов подготовил ее с помощью фигурок LEGO.

Источник: daily.afisha.ru

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