О платформе Stepik. Где можно не только обучаться, но и создать собственные курсы

Как все началось

Stepik — платформа, которая была создана в 2013 году командой энтузиастов. Первые учебные материалы, размещенные на сайте, охватывали такие темы, как программирование, информатика, математика, статистика и анализ данных, биология и биоинформатика, инженерно-технические и естественные науки.





Сегодня на сайте размещено более 700 онлайн-курсов. Многие из них были высоко оценены, становились призерами конкурсов. А система автоматизированной проверки задач Stepik используется в ряде курсов на платформах Coursera и edX.

Об особенностях проекта

Stepik.org — это бесплатная образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. Проект помогает не просто учиться, но и создавать собственные курсы и делиться знаниями.

Цель платформы — сделать образование открытым и удобным.

При создании собственных курсов, вы можете воспользоваться специальными инструментами, которые предлагает платформа. Они помогают конструировать интерактивные обучающие уроки при помощи видео, текстов, задач с автоматической проверкой и моментальной обратной связью.

Цель платформы — сделать образование открытым и удобным







Для удобства, помимо сайта, курсы доступны в мобильных приложениях Stepik для iOS и Android. В них есть функция синхронизации прогресса и возможность смотреть видео офлайн.

Помимо этого, Stepik — площадка для проведения конкурсов и олимпиад. Например, отборочный этап Олимпиады НТИ, онлайн-этап акции «Тотальный диктант», международная олимпиада по биоинформатике.

Про контент

Онлайн-курсы на платформе, создают учебные заведения, преподаватели, отдельные авторы, а также компании, такие как «Яндекс», Mail.ru.





На сайте, вы можете найти:

— массовые открытые онлайн-курсы в каталоге Stepik, авторы которых получают методическую поддержку и широкую аудиторию платформы

— приватные курсы, доступ к которым предоставляет только их создатель.

Еще одна особенность в том, что Stepik активно развивает направление адаптивного обучения. Это значит, что каждый может изучать материал, подобранный индивидуально под его уровень знаний.

Для кого

Для тех, кто ищет возможности бесплатного обучения от ведущих университетов и компаний.

С 2013 года на платформе было выдано более 800 000 сертификатов.

Что дает людям

Помимо новых знаний и возможностей для развития, у обучающихся появляется доступ к сообществу единомышленников.

А эксперты своей отрасли могут создать любые онлайн-курсы на конструкторе Stepik и обучать тому, в чем сами разбираются.





Руслан, IT-специалист

Я изучал на Stepik курс по программированию для собственного развития. Привлекло то, что он был бесплатным.

Платформа в целом удобна для использования. Ты учишься и выполняешь задания в одном месте.

Контент был полезен. Он дал мне базовые знания о профессии и заложил платформу для дальнейшего развития.





Елена Кружилина, психолог





Когда я проходила курсы на платформе Stepik, работала в IT-компании на разного уровня руководящих должностях. Изучала такие курсы, как «Научное мышление», «Философия», «История философии», «Основы статистики», «Программирование на языке». Когда стала работать в качестве психолога, брала такие программы, как «Логотерапия», «Аутизм», «Психотерапия: путеводитель для клиентов», «Биологические основы психопатологий».

Эта платформа нравится мне больше, чем другие. Все просто, интуитивно понятно. В курсах по программированию есть отличные задания с возможностью кодить и тут же тестировать то, что получилось.

Года три назад, я сама хотела создать там курс, но в результате начала вести офлайн-тренинги.