О первой в Казахстане публичной образовательной программе Tselinny.studies

Tselinny.studies — первая публичная образовательная программа в Казахстане, отвечающая на колоссальный запрос на актуальные исследования и темы. Классические университеты не всегда справляются с обработкой передовых исследований, авторов и тем, как и не могут полноценно адаптироваться к проектам, которые нужны людям здесь и сейчас.
Публичное образование дает возможность экспериментировать с новаторскими форматами: практическому обучению, выездным лабораториям, ридинг группам. Подобные методы сложно упаковать в обычную университетскую программу, но при этом они являются одними из наиболее эффективных.
Tselinny.studies — проект, который хочет стать проводником между разными институциями и сообществами: академическим сообществом, активистами, студентами, горожанами.
«Дома лучше»
Первой ласточкой Tselinny.studies. стал проект — лаборатория публичной социологии «Дома лучше» созданная Центром урбанистики AlmaU и Фондом устойчивого развития сельских территорий.
Как это работает? Организаторы собрали всех желающих провести социологическое исследование. А таких оказалось много: конкурс три человека на место. 30 добровольцев уехали в поселки Акмолинской области. Там они записывали интервью с местными жителями, знакомились с жизнью в селах. Они опросили множество респондентов разного возраста и профессий.
Почему люди массово уезжают из сел? Что они ищут в городе, чего нет в родном поселке? Как сгладить разницу между сельским и городским образами жизни? Как повлиять на эту тенденцию и направить ее в другую сторону? Сегодня между деревней и городом огромный экономический разрыв. В селах не хватает рабочих мест, возможностей для квалифицированных специалистов и карьерного роста. Ситуация во-многом вымывает качественных специалистов из сел. Ответы такие же разные, как и сами взгляды опрашиваемых. Все данные ребята будут вносить в общий документ, который им еще предстоит проанализировать при приезде. С результатами они поделятся в декабре 2022 года. Основные задачи лаборатории — узнать, что необходимо сделать, чтобы уехавшие жители сохранили связь с родным селом, как совместить картины мира сельского и городского жителя, найти практические решения, а не просто зафиксировать повестку публично.
«Наравне с процессом урбанизации в постиндустриальном обществе мы наблюдаем такой процесс как рурализация — переезд взрослых, состоявшихся людей из города в сельскую местность. Несомненно, этот тренд не имеет такого масштаба, как урбанизация, но и отрицать его невозможно. К сожалению, в Казахстане рурализция еще не изучена, и Фонд устойчивого развития сельских территорий интересуют факторы, позволяющие повлиять на решение городского жителя о переезде в сельскую местность. Это важный вопрос, поскольку создание условий для такого переезда позволит привлечь в села высококачественный человеческий капитал и улучшить качество жизни в сельской местности», — куратор проекта Фатима Герфанова.
Что дальше?
Следующая лаборатория займется не визуальной антропологией – то есть изучит духовные, бытовые, природные, исторические и другие стороны мира культуры незрячих людей. В рамках этой лаборатории участники будут работать, в том числе и с детьми в возрасте от трех до пяти лет.
На базе всех исследований будут проводиться выставки, образовательные мероприятия. Уже изданы книги и ведется работа с современными художественными формами, такими, как киноискусство, звук, digital-медиа.
В планах у «Целинного» – создание первого в Центральной Азии академического журнала, летняя школа и новые образовательные форматы.
Более подробная информация о программе доступна в социальных сетях «Целинного» и на сайте.
«Целинный» — первая в Казахстане частная институция, направленная на развитие междисциплинарного взаимодействия современной культуры и искусства. Центр основан казахстанским предпринимателем Кайратом Боранбаевым и располагается в здании построенного в советское время кинотеатра «Целинный», где ведется реконструкция под руководством британского архитектора Асифа Хана.
Материал подготовлен при поддержке центра современной культуры «Целинный».