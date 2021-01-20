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О лейбле Warner Records и его артистах
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Сегодня в 21:50

О лейбле Warner Records и его артистах

Об одном из самых крупных лейблов Warner Records и его успешных артистах, которые получают престижные награды и собирают миллионы людей на стадионах.


@warnerrecords


Warner Records — американский звукозаписывающий лейбл, принадлежащий Warner Music Group со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, Калифорния. Лейбл основан в 1958 году как музыкальное подразделение американской киностудии Warner Bros.


Артисты:

Dua Lipa, @dualipa



Dua Lipa — британская певица косовского происхождения, автор песен и модель. Основной жанр Дуа Липы — поп-музыка. Также ее музыку относят к дарк-попу, данс-попу, синт-попу и R&B. Она несколько раз входила в топ чарта Billboard Hot 100 и UK Singles Chart. Дуа Липа выпустила два студийных альбома, четыре мини-альбома и множество синглов. Также она 6 раз номинирована на «Грэмми» в 2021.

Релизы:

— альбом Future Nostalgia

— Physical

— Break My Heart

— Levitating.


Ed Sheeran, @teddysphotos



Ed Sheeran — британский поп-музыкант и актер. Первый коммерческий успех пришел к нему в июне 2011 года благодаря синглу The A Team, занявшему третье место в британском чарте. Песня Ширана Thinking Out Loud принесла ему 2 премии «Грэмми» в 2016 году. В январе 2017 сингл Shape of You занял первое место по продажам в США и Великобритании. В 2019 году он вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место. У музыканта есть четыре студийных альбома и множество синглов.

Релизы:

— Afterglow.


Saweetie, @saweetie



Saweetie — американская рэп-исполнительница и автор песен. После выпуска своего дебютного сингла Icy Grl она подписала контракт с Warner Records. Она выпустила дебютный ЕР High Maintenance в 2018 году. Ее второй EP Icy был выпущен в марте 2019 года. Сингл из этого альбома My Type достиг 21 места в Billboard Hot 100 и стал дважды платиновым в США. Ожидается, что ее дебютный альбом Pretty Bitch Music выйдет в 2021 году, ему предшествовал сингл Tap In.

Релизы:

— Pretty Bitch Music.


Twenty One Pilots, @twentyonepilots



Twenty One Pilots — американский музыкальный дуэт из Коламбуса, штат Огайо, состоящий из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. На этот момент у группы есть пять студийных альбомов и несколько ЕР. Группа имеет множество престижных наград и номинаций, в числе которых есть победа в «Грэмми» и Billboard Music Awards. 9 апреля 2020 года был выпущен трек и клип на песню Level of concern.

Релизы:

— Christmas save the year

— Level of concern.


Green Day, @greenday



Green Day — американская панк-рок-группа, основанная в 1986 году. Состоит из трех участников: Билли Джо Армстронга, Майка Дёрнта и Тре Кула. За все время своего существования группа выпустила 13 альбомов. Наибольшую популярность завоевали песни American Idiot и Boulevard of Broken Dreams. Альбом American Idiot удостоился премии «Грэмми» как «Лучший рок-альбом». Кроме того, Green Day собрали такие награды, как MTV Music Awards, Peoples Choice Award и многие другие. Green Day в очередной раз доказали, что по-прежнему одна из лучших рок-групп в мире.

Релизы:

— Альбом Father of all motherfuckers.

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