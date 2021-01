О лейбле Universal Music Group и его артистах

Universal Music Group — не просто лейбл, а огромная компания, в которой записываются ведущие артисты всего мира. Сегодня об этом лейбле и о некоторых успешных артистах.







@universalmusicgroup





Медиахолдинг Universal Music Group — крупнейшая в мире бизнес-компания и самый влиятельный лейбл «большой тройки лейблов звукозаписи». UMG владеет самым большим музыкальным издательством в мире. Компания имеет региональные представительства в разных странах. Они имеют обширный каталог записей и песен, который насчитывает более века и включает самую большую, разнообразную и культурно богатую коллекцию музыки, когда-либо собранную.





Артисты













The Weeknd — канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Популярность к исполнителю пришла благодаря интернету — молодой человек просто разместил собственные композиции в Сети. Сейчас The Weeknd — самый популярный и многообещающий исполнитель в стилях R&B и Pop, а композиции High For This, Shameless, Devil May Cry и многие другие стали популярнейшими хитами. В 2012 году The Weeknd начал работать с лейблом, который помог исполнителю выпустить первый сборник. Сейчас у него уже четыре студийных альбома.





Релизы:

— альбом After Hours.





Lana Del Rey, @lanadelrey









Lana Del Rey— американская певица, автор песен и поэтесса. Ее музыка была отмечена критиками за кинематографический стиль, озабоченность трагическими отношениями и меланхолией, а также за отсылки к американской поп-культуре, в частности 1950-х и 1960-х годов. Дель Рей начала карьеру в 2005 году, но мировая известность пришла к ней после выпуска ее дебютного сингла Video Games в 2011 году. Сегодня у артистки уже восемь альбомов.





Релизы:

— альбом Chemtrails Over the Country Club.













Кендрик Ламар — американский рэп-исполнитель и, по мнению множества авторитетных музыкантов, «Новый король Западного побережья». За всю свою музыкальную карьеру Ламар получил широкое признание слушателей и музыкальных рецензентов, что помогло ему завоевать обилие музыкальных наград, в том числе 13 премий «Грэмми». Сейчас у артиста четыре студийных альбома, два последних получали наивысшие позитивные отзывы от критиков.





Релизы:

— Look Over Your Shoulder — Busta Rhymes ft. Kendrick Lamar.













Джастин Бибер — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актер. В 2008 году Скутер Браун ознакомился с его роликами на YouTube и позже стал его менеджером. Всего в мире продано больше 100 миллионов экземпляров записей Бибера. Его альбомы становились платиновыми, а песни несколько раз были в топе Billboard Hot 100. Сейчас у Джастина пять студийных альбомов.





Релизы:

— альбом Changes

— Anymore.













DaBaby — американский рэпер и автор песен. В марте 2019 года он выпустил дебютный студийный альбом под названием Baby on Baby, пиковыми позициями которого стали 25-я и 5-я строчки в Billboard 200 и Apple Music соответственно. В мае 2020 года его песня совместно с Roddy Ricch ROCKSTAR заняла первую строчку в чарте Apple Music «Топ-100 в мире».





Релизы:

— альбом Blame It on Baby.





Тейлор Свифт, @taylorswift









Тейлор Свифт — американская исполнительница, автор песен, музыкальный продюсер, режиссер и актриса. Исполнитель десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самого награждаемого кантри-альбома и самого награждаемого поп-альбома в истории. Самая успешная исполнительница в истории США по сертифицированным продажам песен. Сейчас у нее девять студийных альбомов, два из которых вышли в прошлом году.





Релизы:

— альбом Folklore

— альбом Evermore.













Леди Гага — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах. Певица имеет множество наград, среди которых 6 премий «Грэмми», 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также она занимает 4 место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Обладательница премии «Оскар» за лучшую песню в фильме «Звезда родилась». У Леди Гага семь альбомов.





Релизы:

— альбом Chromatica.