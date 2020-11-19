О лейбле Navigator Records и его артистах

Navigator Records — российский лейбл звукозаписи, существующий с 2006 года. В бэк-каталоге Navigator Records представлены альбомы Юрия Шевчука и группы «ДДТ», групп «Нервы», «Звери», «Сплин», «Калинов Мост», «Мельница», «АнимациЯ», «Кипелов», а также композиции независимого музыкального направления как Александр Пушной, Аркадий Духин. Navigator Records осуществляет полную поддержку выпускаемых альбомов в медиа-направлении, а также осуществляет букинговую деятельность по артистам, подписанных компанией.



В 2013 году лейбл Navigator Records стал частью Национальной федерации музыкальной индустрии — профессиональной ассоциации, которая объединила крупнейшие звукозаписывающие компании, работающие в России. В активе компании Navigator Records — звукозаписывающая студия Navi Studio, на которой записываются и делают аранжировки артисты первого эшелона: Би-2, Дима Билан, Ёлка, Тимати, МакSим, Натан и другие популярные исполнители.

Лигалайз, @ligalizemc

Лигалайз не просто знаковый хип-хоп артист для индустрии, а персона навсегда вписавшая себя в летопись русского рэпа. Выпущенный в 2006 году дебютный альбом «XL» стал платиновым и до сих пор самый продаваемый диск русского хип-хопа.

Релизы:

— «Дарвин», feat. Krec, Наум Блик, Noize MC, Slimus, КАЧевники, SunSay, Каста, St1m

— альбом ALI

Группа Мельница, @melnitsa_official

Мельница — самая популярная российская фолк-рок группа, была образована в Москве в 1999 году. За плечами группы 7 номерных альбомов, выступления на крупнейших площадках и фестивалях страны. Группа активно гастролирует по России, Украине, Беларуси, Израилю, а также крупнейшим городам Европы.

Релизы:

— «Рукописи»

Группа АнимациЯ, @animaciyagroup





АнимациЯ — российская рок-группа, образованная в 2000 году в городе Чистополь, Татарстан. Лидер — Константин Кулясов. За все время группа уже выпустила восемь альбомов и множество синглов. Песни группы часто использовались в качестве саундтреков к фильмам.

Релизы:

— «Русский рок» [трибьют ДДТ]

— «Нирвана»

— «Керосиним»

Группа Кипелов, @kipelovofficial

В2002 году музыканты Валерий Кипелов, Сергей Терентьев и Александр Манякин создают собственную группу. Особую популярность получает песня «Я свободен», которая становится главным «хитом» группы. Стиль группы hard'n'heavy. В 2020 году группа представила «Концерт с симфоническим оркестром» в Крокус Сити Холле в Москве.

Группа TattooIN, @tattooin.band

Группа TattooIN — «космические» рок-пираты, адепты вкусной и качественной гитарной музыки, участники крупнейших фестивалей: НАШЕСТВИЕ, V-Rox, ЖИВОЙ!, Color Fest, и многих других. Группа стартовала в конце 2016 года. TattooIN покорили Эльбрус и поклонников группы The Rasmus, поддержав часть российского тура финской супергруппы.

Релизы:

— ЕР «На море»

— «Пули и стрелы», feat. Дарья Платонова

Александр Пушной, @pushnoypro

Александ Пушной — российский музыкант-мультиинструменталист, певец, шоумен, телеведущий, радиоведущий. С весны 2017 года публикует на YouTube кавер-версии различных песен. На 2020 год на канал Пушного подписано более 850 тысяч человек, а у его клипов и видео более 50 млн просмотров. Есть три альбома и один EP.

Группа Нервы, @nervy_official

Eкраинская русскоязычная рок-группа, основанная в 2010 году. С тех пор, коллектив исколесил на своем фирменном автобусе всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу.

Релизы:

— «Слэм и депрессия»