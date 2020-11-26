О лейбле MOZGI Entertainment и его артистах

Продюсерский центр, основанный Алексеем Потапенко и Ириной Горовой в 2010 году. Занимается продюсированием и менеджментом артистов, организацией и продажей концертов, комплексным PR артистов и проектов, распространением, продвижением контента, музыкальным маркетингом. Они создают тренды в медиапространстве, возглавляют музыкальные чарты и ставят рекорды на YouTube. Артисты MOZGI Entertainment ежегодно получают награды главных музыкальных премий Украины — M1 Music Awards и YUNA. Они выходят за рамки и создают новое представление об украинской музыке в мире.
Артисты MOZGI Entertainment, @mozgientertainment
Michelle Andrade, @mishvirmish
Michelle Andrade — певица, танцовщица и актриса. Ее музыка соткана из страстного темперамента, зажигательных latinoritmo, чувственной лирики и танцевальных мелодий. Она также четвертьфиналистка ТВ-проекта «Танцы со звездами 2018».
Релизы:
— Proud
— Tonight
Mozgi, @mozgiband
Mozgi — украинская группа танцевальной электронной музыки. Согласно самоопределению группы, их музыка сочетает «западные биты с восточными мотивами», а также электро-хаус с хип-хопом. Они уже выпустили четыре студийных альбома и множество синглов.
Релизы:
— Chica Bamboni
— 20S, feat. «Время и Стекло», Michelle Andrade
— No Hugs No Kisses
— «Покажу тебе Magic», feat. Magic Five
«Время и Стекло», @vremyaisteklo
«Время и Стекло» — украинская поп-группа, образованная 2 декабря 2010 года. В состав входят Алексей Завгородний и Надя Дорофеева. Они выпустили два студийных альбома и множество синглов. За годы творчества не раз выигрывали крупные премии Украины и России. 11 марта 2020 года объявили о завершении деятельности коллектива и о последнем туре «Финальные титры». Последний концерт тура и группы должен состояться 2 декабря 2020 года в Харькове.
Релизы:
— «Навсегда/Никогда»
— Last Dance
Надежда Дорофеева, @nadyadorofeeva
Надежда Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер. Ранее состояла в группе «Время и Стекло», сейчас реализуется в сольной карьере. Есть три сингла. Она также активно участвует на телевидении, в различных украинских проектах.
Релизы:
— Gorit
Потап, @realpotap
Алексей Потапенко — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины. Стал известным благодаря дуэту Потап и Настя Каменских. Вместе они выпустили шесть успешных альбомов и хитов. Потап был автором нескольких саундтреков и активно участвует в телевизионной деятельности.
Релизы:
— «Дома»
— «Карантин»
— «Лето 2020»