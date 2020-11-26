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О лейбле MOZGI Entertainment и его артистах
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24.11.2020

О лейбле MOZGI Entertainment и его артистах

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Продюсерский центр, основанный Алексеем Потапенко и Ириной Горовой в 2010 году. Занимается продюсированием и менеджментом артистов, организацией и продажей концертов, комплексным PR артистов и проектов, распространением, продвижением контента, музыкальным маркетингом. Они создают тренды в медиапространстве, возглавляют музыкальные чарты и ставят рекорды на YouTube. Артисты MOZGI Entertainment ежегодно получают награды главных музыкальных премий Украины — M1 Music Awards и YUNA. Они выходят за рамки и создают новое представление об украинской музыке в мире.

Артисты MOZGI Entertainment, @mozgientertainment


Michelle Andrade, @mishvirmish


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Michelle Andrade — певица, танцовщица и актриса. Ее музыка соткана из страстного темперамента, зажигательных latinoritmo, чувственной лирики и танцевальных мелодий. Она также четвертьфиналистка ТВ-проекта «Танцы со звездами 2018».


Релизы:

— Proud

— Tonight

Mozgi, @mozgiband

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Mozgi — украинская группа танцевальной электронной музыки. Согласно самоопределению группы, их музыка сочетает «западные биты с восточными мотивами», а также электро-хаус с хип-хопом. Они уже выпустили четыре студийных альбома и множество синглов.


Релизы:

— Chica Bamboni

— 20S, feat. «Время и Стекло», Michelle Andrade

— No Hugs No Kisses

— «Покажу тебе Magic», feat. Magic Five

«Время и Стекло», @vremyaisteklo


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«Время и Стекло» — украинская поп-группа, образованная 2 декабря 2010 года. В состав входят Алексей Завгородний и Надя Дорофеева. Они выпустили два студийных альбома и множество синглов. За годы творчества не раз выигрывали крупные премии Украины и России. 11 марта 2020 года объявили о завершении деятельности коллектива и о последнем туре «Финальные титры». Последний концерт тура и группы должен состояться 2 декабря 2020 года в Харькове.


Релизы:

— «Навсегда/Никогда»

— Last Dance

Надежда Дорофеева, @nadyadorofeeva


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Надежда Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер. Ранее состояла в группе «Время и Стекло», сейчас реализуется в сольной карьере. Есть три сингла. Она также активно участвует на телевидении, в различных украинских проектах.

Релизы:

— Gorit

Потап, @realpotap


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Алексей Потапенко — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины. Стал известным благодаря дуэту Потап и Настя Каменских. Вместе они выпустили шесть успешных альбомов и хитов. Потап был автором нескольких саундтреков и активно участвует в телевизионной деятельности.

Релизы:

— «Дома»

— «Карантин»

— «Лето 2020»

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#лейблы #потап #mozgientertainment #лейблыукраины #времяистекло
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