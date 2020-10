О лейбле Gazgolder и его артистах

Gazgolder — российский лейбл звукозаписи, клуб, продюсерский центр, агентство по менеджменту, продвижению и букингу артистов. Основан в 2005 году. На его базе производится музыкальная, видео- и кинопродукция, организуются концерты, фестивали, спектакли, выставки. В «Газгольдере» функционируют арт-бюро, Клуб, Чайная, МаГаз.



Владельцы: Василий Вакуленко, Евгений Антимоний, Максим Брылин.

Basta, @bastaakanoggano





Василий Вакуленко — российский музыкант, битмейкер, композитор, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. С октября 2019 года — владелец футбольного клуба «СКА», Ростов-на-Дону. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0. Бывший участник коллективов «Уличные звуки», «Психолирик», «Свободная зона», Bratia Stereo.

В 2011 году был ведущим на радио Next FM, затем — ведущим «Хип-Хоп ТВ» на «Газгольдере». Наставник в четвертом и седьмом сезонах телешоу «Голос», в пятом и седьмом сезонах проекта «Голос. Дети». В 2016—2017 годах — ведущий эфиров Gazgolder Live на радиостанции DFM, с 2018 года — интервьюер в проекте GazLive. В 2017 году был членом жюри в проекте «Голос улиц» на телеканале «Пятница!». В 2019 году — член жюри второго сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ.





Релизы 2020 года:

— «#поприколу», feat Ёлка

— «ЧК», DJ Noiz Remix

— «Каждый перед богом наг»

— «Когда я смотрю на небо», Tuman, Doyeq Remix

— «Шар», feat Смоки Мо

— «неболей», feat Zivert

— «Я поднимаюсь над землей», feat Алена Омаргалиева

T-fest, @t_fest





T-Fest — это автор и исполнитель собственной музыки Кирилл Незборецкий и его группа. Артист выпускает треки с Бастой и Скриптонитом, а его первый сингл «Улети», с которого начался громкий старт, набрал более 100 миллионов просмотров в сети.

Если одним словом описать T-Fest, самым точным будет эпитет «мультижанровый». В конце 2019 года музыкант выпустил альбом, который критики назвали пластинкой десятилетия. На альбоме «Цвети либо погибни» 22 трека, и почти каждый иллюстрирует отдельный музыкальный жанр.





Релизы 2020 года:

— EP «Выйди и зайди нормально»

— EP «Любовь/Грустно»

— «Не целуясь», feat Мумий Тролль

Matrang, @matrang_mg





Алан Хадзарагов — российский музыкант. Обладатель независимой музыкальной премии «Золотая горгулья» в номинации «Лучший соул-проект».

Официальный релиз первого сингла «Медуза», с которым Matrang попал сразу во все музыкальные чарты, состоялся на лейбле «Газгольдер» в январе 2018 года. «Медуза» появился намного раньше, основой песни стали стихи, посвященные отношениям, потом появился бит, затем трек, который за несколько недель масштабно распространился по сети. Запись в конце 2017 года попала к Басте, который пригласил музыканта в Москву.





Релизы 2020 года:

— «Мама»

— альбом «Три»

— «Вельветовые часы»

— «Фас»

— «Молодость»

— «Мент»

— «Взаперти»

Lucaveros, @emir_lucaveros





Эмир Lucaveros —казахстанский исполнитель в стиле хип-хоп и рэп. Прежде чем начать петь самому, Эмир три года после переезда в Алматы писал музыку и тексты для других артистов. Параллельно знакомился с местными музыкантами. Прорыв случился в 2014 году, когда он записал свои первые хиты: «Забудь мой номер», «Музыка для секса» и Lambo.

С 2014 года известен под псевдонимом LUCAVEROS. В 2017 году переехал в Москву и в 2018 подписал контракт с творческим объединением «Газгольдер».





Релизы 2020 года:

— «Люби меня»

— «Ближе»

— «Крепко влип»

— «Не любовь», feat Bahh Tee

— Santana, feat Смоки Мо

Словетский, @zeus_musa





Валентин Преснов — российский рэп-исполнитель, участник группы «Константа». Начал свой хип-хоп-путь в 2003 году в Нью-Йорке. В 2012 году Словетский на студии «ЦАО Records» знакомится с Вадимом QП — участником лейбла Gazgolder, который приглашает его на студию «Газгольдер», где Слово записывает совместный трек с Ноггано под названием «Будь здоров». В 2017 году создал свой бренд одежды BLATOSPHERA.





Релизы 2020 года:

— «Маякни», feat QП

— «Не выходи из комнаты», feat Luka

— альбом Montana II

ANIKV, @an1kv





Аника — молодая певица в стиле soul, покорившая публику уникальным тембром и поразительной музыкальностью на шоу «Песни». Певица дошла до финала «Песен» в составе команды Басты.





Релизы 2020 года:

— «Меня не будет», feat Saluki

— «Было или нет»

Tritia,@tritiaband





Tritia — неординарная троица из Хабаровска. Ребята стартовали с сингла Chance For Me в 2014 году, экспериментируя на стыке металла и электроники, а в 2017 их дебютный альбом The Restructured попал на первые строчки топ-чартов всех музыкальных площадок СНГ. В 2019 Tritia стали артистами творческого объединения Gazgolder.





Релизы 2020 года:

— клип «Нет замен»

— «Смотри»

— «Сказка».