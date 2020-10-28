О лейбле Gazgolder и его артистах

Gazgolder — российский лейбл звукозаписи, клуб, продюсерский центр, агентство по менеджменту, продвижению и букингу артистов. Основан в 2005 году. На его базе производится музыкальная, видео- и кинопродукция, организуются концерты, фестивали, спектакли, выставки. В «Газгольдере» функционируют арт-бюро, Клуб, Чайная, МаГаз.
Владельцы: Василий Вакуленко, Евгений Антимоний, Максим Брылин.
Basta, @bastaakanoggano
Василий Вакуленко — российский музыкант, битмейкер, композитор, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. С октября 2019 года — владелец футбольного клуба «СКА», Ростов-на-Дону. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0. Бывший участник коллективов «Уличные звуки», «Психолирик», «Свободная зона», Bratia Stereo.
В 2011 году был ведущим на радио Next FM, затем — ведущим «Хип-Хоп ТВ» на «Газгольдере». Наставник в четвертом и седьмом сезонах телешоу «Голос», в пятом и седьмом сезонах проекта «Голос. Дети». В 2016—2017 годах — ведущий эфиров Gazgolder Live на радиостанции DFM, с 2018 года — интервьюер в проекте GazLive. В 2017 году был членом жюри в проекте «Голос улиц» на телеканале «Пятница!». В 2019 году — член жюри второго сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ.
Релизы 2020 года:
— «#поприколу», feat Ёлка
— «ЧК», DJ Noiz Remix
— «Каждый перед богом наг»
— «Когда я смотрю на небо», Tuman, Doyeq Remix
— «Шар», feat Смоки Мо
— «неболей», feat Zivert
— «Я поднимаюсь над землей», feat Алена Омаргалиева
T-Fest — это автор и исполнитель собственной музыки Кирилл Незборецкий и его группа. Артист выпускает треки с Бастой и Скриптонитом, а его первый сингл «Улети», с которого начался громкий старт, набрал более 100 миллионов просмотров в сети.
Если одним словом описать T-Fest, самым точным будет эпитет «мультижанровый». В конце 2019 года музыкант выпустил альбом, который критики назвали пластинкой десятилетия. На альбоме «Цвети либо погибни» 22 трека, и почти каждый иллюстрирует отдельный музыкальный жанр.
Релизы 2020 года:
— EP «Выйди и зайди нормально»
— EP «Любовь/Грустно»
— «Не целуясь», feat Мумий Тролль
Matrang, @matrang_mg
Алан Хадзарагов — российский музыкант. Обладатель независимой музыкальной премии «Золотая горгулья» в номинации «Лучший соул-проект».
Официальный релиз первого сингла «Медуза», с которым Matrang попал сразу во все музыкальные чарты, состоялся на лейбле «Газгольдер» в январе 2018 года. «Медуза» появился намного раньше, основой песни стали стихи, посвященные отношениям, потом появился бит, затем трек, который за несколько недель масштабно распространился по сети. Запись в конце 2017 года попала к Басте, который пригласил музыканта в Москву.
Релизы 2020 года:
— «Мама»
— альбом «Три»
— «Вельветовые часы»
— «Фас»
— «Молодость»
— «Мент»
— «Взаперти»
Lucaveros, @emir_lucaveros
Эмир Lucaveros —казахстанский исполнитель в стиле хип-хоп и рэп. Прежде чем начать петь самому, Эмир три года после переезда в Алматы писал музыку и тексты для других артистов. Параллельно знакомился с местными музыкантами. Прорыв случился в 2014 году, когда он записал свои первые хиты: «Забудь мой номер», «Музыка для секса» и Lambo.
С 2014 года известен под псевдонимом LUCAVEROS. В 2017 году переехал в Москву и в 2018 подписал контракт с творческим объединением «Газгольдер».
Релизы 2020 года:
— «Люби меня»
— «Ближе»
— «Крепко влип»
— «Не любовь», feat Bahh Tee
— Santana, feat Смоки Мо
Словетский, @zeus_musa
Валентин Преснов — российский рэп-исполнитель, участник группы «Константа». Начал свой хип-хоп-путь в 2003 году в Нью-Йорке. В 2012 году Словетский на студии «ЦАО Records» знакомится с Вадимом QП — участником лейбла Gazgolder, который приглашает его на студию «Газгольдер», где Слово записывает совместный трек с Ноггано под названием «Будь здоров». В 2017 году создал свой бренд одежды BLATOSPHERA.
Релизы 2020 года:
— «Маякни», feat QП
— «Не выходи из комнаты», feat Luka
— альбом Montana II
ANIKV, @an1kv
Аника — молодая певица в стиле soul, покорившая публику уникальным тембром и поразительной музыкальностью на шоу «Песни». Певица дошла до финала «Песен» в составе команды Басты.
Релизы 2020 года:
— «Меня не будет», feat Saluki
— «Было или нет»
Tritia,@tritiaband
Tritia — неординарная троица из Хабаровска. Ребята стартовали с сингла Chance For Me в 2014 году, экспериментируя на стыке металла и электроники, а в 2017 их дебютный альбом The Restructured попал на первые строчки топ-чартов всех музыкальных площадок СНГ. В 2019 Tritia стали артистами творческого объединения Gazgolder.
Релизы 2020 года:
— клип «Нет замен»
— «Смотри»
— «Сказка».