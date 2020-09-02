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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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О культовом месте Алматы, где можно купить одежду, выпить кофе и погладить кошку
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Сегодня в 18:45

О культовом месте Алматы, где можно купить одежду, выпить кофе и погладить кошку

Зоя Хорошева, 28 лет, родной город — Алматы, культовый руководитель, @cultplace.me

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О бренде «Культ»

«Культ» — больше о брендировании. Мы делаем печать на бланковых футболках местных поставщиков, потому что нравится предлагаемое качество, футболки проверены на себе временем.

Все началось с желания дать возможность выбора, потому что в типографиях на тот момент было так — либо вы приходите со своим дизайном, либо у них не было времени, а цены на макеты были завышены. Хотелось создать сервис такого уровня, как для себя. Поэтому почти каждый человек, заказавший хоть раз что-то в «Культе», становится постоянным клиентом, и это радует.

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«Культовые вещи говорят сами за себя» — первый и основной слоган культовых вещей, а теперь и культового места. Самоирония, сарказм, максимально комфортный и всем понятный кэжуал в одном флаконе — как возможность поделиться своим состоянием и передать настроение окружающим.

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Но осенью у «Культа» будет анонсирована капсульная коллекция. Унифицированные футболки, лонгсливы, свитшоты, худи, костюмы. Основной концепт — комфорт, без гендерных разграничений, кэжуал, простой и понятный крой, приятная ткань, не модные, а удобные модели.

О месте

Основной концепт — площадка для творцов, хотелось создать место, которое объединит молодых людей, создающих что-то, особенно своими руками, с любовью.

В один день пришло понимание, что хочется расширяться и обзавестись таким местом, куда бы люди приходили не только за покупками, но и ради того, чтобы просто приятно провести время. Pitra, Projet Husk, ALVB, Solemate — те резиденты, которые сразу же поддержали инициативу.

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На сегодняшний день у нас выставляется десять брендов: Pitra, Projet Husk, ALVB, Solemate, Dotidrop, KLEM, artefact, BLOCK 187, Aliyah Nurali, Kirill Raften. В перспективе привозить дизайнеров из СНГ, уже есть договоренность с двумя резидентами.

Хочется отойти от холодно-пафосного восприятия слова «шоу-рум», хочется, чтобы люди были добрее и раскованнее, и есть ощущение, что это удается. Люди могут просто прийти, со своими домашними питомцами, постоять на балконе, выпить кофе или зайти поздороваться с КультАсей — это наша кошечка, которую многие успели полюбить.

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У нас все искренне, тепло, без желания что-то навязать и продать. «Культ» не об этом, люди приходят за качеством, и это приятно.

К нам приходят ребята-подростки от 16 до 18 лет, и люди постарше, 25-40 лет, многие приходят семьями, парочками, с детьми, кто-то даже приводит своих бабушек, и это радует.

Мне нравится, что в Алматы меняется восприятие к внешнему виду. Люди приходят к пониманию того, что они вправе выглядеть, одеваться так, как бы им хотелось, а не слепо следовать модным течениям.


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#алматы #стиль #бренд #культовоеместо #cult
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