О культовом месте Алматы, где можно купить одежду, выпить кофе и погладить кошку

Зоя Хорошева, 28 лет, родной город — Алматы, культовый руководитель, @cultplace.me







О бренде «Культ»

«Культ» — больше о брендировании. Мы делаем печать на бланковых футболках местных поставщиков, потому что нравится предлагаемое качество, футболки проверены на себе временем.

Все началось с желания дать возможность выбора, потому что в типографиях на тот момент было так — либо вы приходите со своим дизайном, либо у них не было времени, а цены на макеты были завышены. Хотелось создать сервис такого уровня, как для себя. Поэтому почти каждый человек, заказавший хоть раз что-то в «Культе», становится постоянным клиентом, и это радует.





«Культовые вещи говорят сами за себя» — первый и основной слоган культовых вещей, а теперь и культового места. Самоирония, сарказм, максимально комфортный и всем понятный кэжуал в одном флаконе — как возможность поделиться своим состоянием и передать настроение окружающим.





Но осенью у «Культа» будет анонсирована капсульная коллекция. Унифицированные футболки, лонгсливы, свитшоты, худи, костюмы. Основной концепт — комфорт, без гендерных разграничений, кэжуал, простой и понятный крой, приятная ткань, не модные, а удобные модели.

О месте

Основной концепт — площадка для творцов, хотелось создать место, которое объединит молодых людей, создающих что-то, особенно своими руками, с любовью.

В один день пришло понимание, что хочется расширяться и обзавестись таким местом, куда бы люди приходили не только за покупками, но и ради того, чтобы просто приятно провести время. Pitra, Projet Husk, ALVB, Solemate — те резиденты, которые сразу же поддержали инициативу.





На сегодняшний день у нас выставляется десять брендов: Pitra, Projet Husk, ALVB, Solemate, Dotidrop, KLEM, artefact, BLOCK 187, Aliyah Nurali, Kirill Raften. В перспективе привозить дизайнеров из СНГ, уже есть договоренность с двумя резидентами.

Хочется отойти от холодно-пафосного восприятия слова «шоу-рум», хочется, чтобы люди были добрее и раскованнее, и есть ощущение, что это удается. Люди могут просто прийти, со своими домашними питомцами, постоять на балконе, выпить кофе или зайти поздороваться с КультАсей — это наша кошечка, которую многие успели полюбить.





У нас все искренне, тепло, без желания что-то навязать и продать. «Культ» не об этом, люди приходят за качеством, и это приятно.

К нам приходят ребята-подростки от 16 до 18 лет, и люди постарше, 25-40 лет, многие приходят семьями, парочками, с детьми, кто-то даже приводит своих бабушек, и это радует.

Мне нравится, что в Алматы меняется восприятие к внешнему виду. Люди приходят к пониманию того, что они вправе выглядеть, одеваться так, как бы им хотелось, а не слепо следовать модным течениям.



