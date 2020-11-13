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О компании Sony Music Entertainment и ее артистах
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11.11.2020

О компании Sony Music Entertainment и ее артистах

Sony Music Entertainment — вторая по величине в мире звукозаписывающая компания. Входит в «Большую тройку». Принадлежит Sony, контролируется Sony Corporation of America. Компания объединяет более 200 лейблов, есть представительства в 44 странах.

Деятельность Sony Music охватывает практически все стороны шоу-бизнеса и включает следующие направления: цифровые и физические продажи музыкального контента, синхронизацию музыки для фильмов, рекламы и ТВ, организацию концертов и продажу имиджа артистов для рекламного использования.

Sony Music стала родным домом для знаменитых артистов XX века: Элвиса Пресли, Майкла Джексона, AC/DC, Адриано Челентано, Майлза Дэвиса, Боба Дилана, Барбары Стрейзанд, Селин Дион, Оззи Осборна и множества других.

Дональд Гловер, @childishgambino

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Дональд Гловер — американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, комик и музыкант. Гловер записывает музыку под сценическим именем Childish Gambino. В 2015 году был дважды номинирован на премию «Грэмми» в категориях лучший рэп-альбом и лучшее выступление. В 2018 году удостоен «Грэмми» в категории «Лучшее традиционное R&B-исполнение за песню Redbone. В Марте вышел его новый альбом 3.15.20 под лейблом Sony Musiс.


Релизы:
— альбом 3.15.20
— Time, ft. Ariana Grande
Гарри Стайлз, @harrystyles

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Гарри Стайлз — британский певец и актер, получивший известность благодаря группе One Direction. В конце марта 2017 года Стайлз анонсировал свой дебютный сольный сингл под названием Sign of the Times. Песня была выпущена 7 апреля и возглавила хит-парады в нескольких странах. В декабре 2019 года певец выпустил второй сольный альбом Fine Line, который включает в себя 12 треков. Недавно он выпустил клип на песню Golden


Джон Ледженд, @johnlegend

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Джон Ледженд — американский певец, автор песен и актер. Обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми». Bigger Love — седьмой студийный альбом, выпущенный 19 июня 2020 года на лейбле Columbia Records от Sony Music. В августе этого года вышел клип на песню Wild, где он снялся со своей женой.


Релизы:
— альбом Bigger Love
— Wild, ft. Gary Clark Jr.
Зейн Малик, @zayn

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Зейн Малик — британский певец, модель и композитор. Состоял в группе One Direction. За время пребывания в группе было выпущено четыре альбома. Малик подписал контракт с RCA Records от Sony Music и в 2016 года состоялся релиз его дебютного альбома Mind of Mine. Лид-сингл Pillowtalk достиг первой позиции в ряде стран, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию, сделав Зейна первым британским певцом, дебютировавшим на первых местах чартов США и Британии с дебютным синглом и альбомом. Недавно вышел новый клип на песню Better.


Релизы:
— ЕР альбом Flames
— Flames, ft. R3HAB и Jungleboi
— Better
Ашер, @usher

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Ашер — американский певец, автор песен, актер, бизнесмен и танцор. Один из самых коммерчески успешных R&B-музыкантов афроамериканского происхождения. Лауреат восьми премий «Грэмми», четырех премий World Music Awards и девятнадцати премий Billboard Music Awards. Владелец собственной звукозаписывающей компании US Records. Он занимает 21 место в списке самых успешных музыкантов по версии Billboard. В сентябре вышел его новый клип на песню Bad Habits.


Релизы:
— SexBeat, ft. Lil Jon и Ludacris
— California, ft. Tyga
— I cry
Сергей Лазарев, @lazarevsergey

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Сергей Лазарев — российский певец, актер театра, кино и озвучивания, телеведущий. Дважды представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Лауреат премии «Золотой граммофон». В марте 2010 года Сергей Лазарев заключил контракт с музыкальной компанией Sony Music Entertainment. В 2019 году вышел его седьмой сольный альбом «Это я». В октябре этого года артист выпустил клип на песню «Я не могу молчать».


Релизы:
— альбом «Это я»
Алиша Киз, @aliciakeys

alicia-keys-.jpg

Алиша Киз — американская певица, пианистка, автор песен, выступающая в стилях ритм-энд-блюз, соул и неосоул, лауреат пятнадцати наград «Грэмми». Она выпустила четыре студийных альбома.


Релизы:
— альбом Alicia
— Love Looks Better
— Underdog
— Show me love
— Perfect ay to ie
— So one, ft. Khalid
Дженнифер Лопес, @jlo

jlo-beauty-1598281456.jpg

Дженнифер Лопес — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Она достигла успеха в ряде профессиональных амплуа: она одна из самых успешных певиц своего поколения; одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и талантливая бизнесвумен. Она продала более 75 миллионов записей по всему миру. Журнал Billboard поставил ее на 27 строку среди артистов 2000-х годов, в 2012 году журнал Forbes назвал ее одной из самых авторитетных знаменитостей в мире.


Релизы:
— Pa' Ti, ft. Maluma
— Lonely, ft. Maluma
SZA, @sza

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SZA — американская певица, рэпер и автор песен. Первый студийный альбом SZA Ctrl был выпущен в 2017 и вызвал всеобщее признание музыкальных критиков. Он дебютировал в тройке Billboard 200 и в конечном итоге стал платиновым. Позже она присоединилась к записи Black Panther 2018 с Кендриком Ламаром All the Stars, которая достигла седьмого места в США, а также была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую оригинальную песню.


Релизы:
— Hit Different, ft. Ty Dolla $ign
— The Other Side, ft. Justin Timberlake
Shakira, @shakira

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Shakira — колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Широко известна как наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха к началу 2000-х, как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. Награды Шакиры: пять MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинацию на «Золотой глобус».


Релизы:
— Me Gusta, ft. Anuel

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