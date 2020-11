О компании Sony Music Entertainment и ее артистах

Дональд Гловер,

Входит в «Большую тройку». Принадлежит Sony, контролируется Sony Corporation of America. Компания объединяет более 200 лейблов, есть представительства в 44 странах.и включает следующие направления: цифровые и физические продажи музыкального контента, синхронизацию музыки для фильмов, рекламы и ТВ, организацию концертов и продажу имиджа артистов для рекламного использования.Элвиса Пресли, Майкла Джексона, AC/DC, Адриано Челентано, Майлза Дэвиса, Боба Дилана, Барбары Стрейзанд, Селин Дион, Оззи Осборна и множества других.Гловер записывает музыку под сценическим именем Childish Gambino. В 2015 году был дважды номинирован на премию «Грэмми» в категориях лучший рэп-альбом и лучшее выступление. В 2018 году удостоен «Грэмми» в категории «Лучшее традиционное R&B-исполнение за песню Redbone. В Марте вышел его новый альбом 3.15.20 под лейблом Sony Musiс.— альбом 3.15.20— Time, ft. Ariana GrandeВ конце марта 2017 года Стайлз анонсировал свой дебютный сольный сингл под названием Sign of the Times. Песня была выпущена 7 апреля и возглавила хит-парады в нескольких странах. В декабре 2019 года певец выпустил второй сольный альбом Fine Line, который включает в себя 12 треков. Недавно он выпустил клип на песню GoldenОбладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми». Bigger Love — седьмой студийный альбом, выпущенный 19 июня 2020 года на лейбле Columbia Records от Sony Music. В августе этого года вышел клип на песню Wild, где он снялся со своей женой.— альбом Bigger Love— Wild, ft. Gary Clark Jr.Состоял в группе One Direction. За время пребывания в группе было выпущено четыре альбома. Малик подписал контракт с RCA Records от Sony Music и в 2016 года состоялся релиз его дебютного альбома Mind of Mine. Лид-сингл Pillowtalk достиг первой позиции в ряде стран, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду и Новую Зеландию, сделав Зейна первым британским певцом, дебютировавшим на первых местах чартов США и Британии с дебютным синглом и альбомом. Недавно вышел новый клип на песню Better.— ЕР альбом Flames— Flames, ft. R3HAB и Jungleboi— BetterОдин из самых коммерчески успешных R&B-музыкантов афроамериканского происхождения. Лауреат восьми премий «Грэмми», четырех премий World Music Awards и девятнадцати премий Billboard Music Awards. Владелец собственной звукозаписывающей компании US Records. Он занимает 21 место в списке самых успешных музыкантов по версии Billboard. В сентябре вышел его новый клип на песню Bad Habits.— SexBeat, ft. Lil Jon и Ludacris— California, ft. Tyga— I cryДважды представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Лауреат премии «Золотой граммофон». В марте 2010 года Сергей Лазарев заключил контракт с музыкальной компанией Sony Music Entertainment. В 2019 году вышел его седьмой сольный альбом «Это я». В октябре этого года артист выпустил клип на песню «Я не могу молчать».— альбом «Это я»Она выпустила четыре студийных альбома.— альбом Alicia— Love Looks Better— Underdog— Show me love— Perfect ay to ie— So one, ft. KhalidОна достигла успеха в ряде профессиональных амплуа: она одна из самых успешных певиц своего поколения; одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и талантливая бизнесвумен. Она продала более 75 миллионов записей по всему миру. Журнал Billboard поставил ее на 27 строку среди артистов 2000-х годов, в 2012 году журнал Forbes назвал ее одной из самых авторитетных знаменитостей в мире.— Pa' Ti, ft. Maluma— Lonely, ft. MalumaПервый студийный альбом SZA Ctrl был выпущен в 2017 и вызвал всеобщее признание музыкальных критиков. Он дебютировал в тройке Billboard 200 и в конечном итоге стал платиновым. Позже она присоединилась к записи Black Panther 2018 с Кендриком Ламаром All the Stars, которая достигла седьмого места в США, а также была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую оригинальную песню.— Hit Different, ft. Ty Dolla $ign— The Other Side, ft. Justin Timberlake. Широко известна как наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха к началу 2000-х, как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. Награды Шакиры: пять MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинацию на «Золотой глобус».— Me Gusta, ft. Anuel