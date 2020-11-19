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О Central Asian Angel Investor Club и о том, кто такие бизнес-ангелы
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19.11.2019

О Central Asian Angel Investor Club и о том, кто такие бизнес-ангелы

Мират Ахметсадыков, родной городАлматы, co-founder and Managing partner в Central Asian Angel Investor Club

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Я в бизнесе со студенческих лет, попробовал себя в разных сферах: логистика, строительство, ретейл. К инвестиционному предпринимательству я пришел уже подготовленным в осознанном возрасте, имея опыт за плечами, как строить бизнес, привлекать инвестиции, какие основные ошибки допускают бизнесмены и почему становятся банкротами.

О Central Asian Angel Investor Club

Central Asian Angel Investor Club создан недавно, но мы постоянно меняемся. Мы сформировали наблюдательный совет из таких опытных бизнес-ангелов, как:

— Мурат Абдрахманов

— Адиль Нургожин

— Анвар Ирчаев

— Аман Тентиев

— Дилшод Зуфаров

— Евгений Мухамеджанов

— Дилшод Джураев

— Алим Хамитов

— Павел Коктышев.

Рынок одного Казахстана маленький, поэтому в своем клубе мы решили объединять весь Центрально-Азиатский регион: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. А это больше 70 миллионов человек. И количество стартапов становится в разы больше.

Также мы связались с клубами бизнес-ангелов в Европе и из соседних стран: Беларусь, Украина, Россия. Мы перенимаем у них опыт, узнаем, что нужно делать, чтобы стать профессиональнее, и как они могут нас поддержать.

Central Asian Angel Investor Club — это площадка, некоммерческая организация, на деятельности которой мы не зарабатываем. Мы выступили инициаторами и объединили людей, которые хотят инвестировать. На сегодняшний момент на вступление в клуб подали 60 человек. Мы всех их приняли, но теперь отрабатываем с каждым по отдельности и переводим их на более профессиональный уровень. Для начала для этого нужно оплатить годовые членские взносы, которые мы берем только с тех людей, кто реально собирается инвестировать. Те, кто хочет просто получать новости от нас, могут делать это бесплатно в наших социальных сетях.

Central Asian Angel Investor Club — это площадка, некоммерческая организация, на деятельности которой мы не зарабатываем

Чтобы быть бизнес-ангелом, общего капитала должно быть больше 200 000 долларов.

20% участников любого хорошего клуба — это активные лидирующие инвесторы. За этими 20% идут остальные 80%. Лидинвестор — это удобный инструмент, он диверсифицирует риски, заходит в хорошие стартапы, не закрывает весь раунд, дает возможность дополнить деньгами другим инвесторам. Иногда лидинвестор берет на себя не просто роль лидера, но и делает юридическую экспертизу, готовит договоры и проводит переговоры. Участникам Central Asian Angel Investor Club мы хотим дать больше возможности прикрепляться к лидинвесторам.

инвесторы

Цель — сделать Central Asian Angel Investor Club популярной, профессиональной площадкой, где участники клуба активно инвестируют.

О бизнес-ангелах

Бизнес-ангелы — это особая каста людей. В стартапы инвестируют те, кому интересен риск, их можно назвать авантюристами. Зачастую инвесторы, которые вкладывают в стартапы — это новаторы, они хотят раньше других узнавать о технологиях, которые появляются и завтра будут использоваться людьми ежедневно. Еще это люди, которые хотят делиться не только деньгами, но и советами, быть наставниками.

Бизнес-ангелы — это особая каста людей


Когда инвестор заходит в стартап, он понимает, чем может быть полезен, потому что теперь рост и развитие этой компании в его интересах. Инвестор открывает какие-то двери, знакомит с нужными людьми и корпорациями.

О планах

До конца года хотим предоставить бизнес-ангелам нашего клуба доступ к стартапам, которые смотрят инвесторы из Украины, Беларуси и России. Так они увидят, какой там уровень и куда нужно стремиться.

Перейти на профессиональную онлайн-площадку, где работают бизнес-ангелы. Там стартапы могут автоматически регистрироваться, загружать информацию о себе. А бизнес-ангелы, которым мы дадим доступ, в любое время смогут заходить и смотреть, какой стартап появился и что он из себя представляет.

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#стартап #бизнес #инвестиции #деньги #инвесторы
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