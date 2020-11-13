О Big Poem Club — единственном клубе в Бишкеке, где можно услышать не только поэзию

Илона Секретова, 26 лет, поэтесса, преподаватель английского языка и начальных классов







Как все началось





Когда я работала в рекламе, познакомилась с девушкой, которая организовала клуб любителей чтения. Мы читали книги, собирались раз в месяц и обсуждали их. Спустя три года таких встреч она решила сделать вечер поэзии, на который я тоже пришла, но выступить перед публикой было страшно, и я понимала, что нужно поработать над дикцией, подачей материала.

В это же время я ушла работать в школу преподавателем, и потихоньку у меня начал нарабатываться голос, актерское мастерство, потому что я работала с маленькими детьми. Однажды я снова посетила вечер поэзии и смогла намного лучше выступить перед публикой. Тогда я решила организовать клуб, связанный только с поэзией, чтобы люди могли выступать перед публикой.

Наш первый вечер состоялся 23 июня 2018 года в баре «Чукотка»

Наш первый вечер состоялся 23 июня 2018 года в баре «Чукотка», которые увидели в социальных сетях, как я читаю стихотворение, и предложили посотрудничать. После этого мы стали постоянно выступать в разных местах, о нас узнали люди и стали писать местные СМИ.











Об участниках





Людей, которые пишут, очень много, но они стесняются или боятся выкладывать свое творчество в интернет. К сожалению, Big Poem Club — единственный такой клуб в Бишкеке.

Чаще всего люди говорят, что наши вечера помогают им самовыражаться и дарят большие эмоции. Когда выходишь на сцену, это дикий адреналин, словно бой с самим собой. Плюс мы не осуждаем, если что-то не получается, наоборот, поддерживаем, можем дать советы. Недавно даже проводили мастер-класс по писательскому искусству.

Особенность нашего клуба в том, что человек может прийти и прочесть все что угодно, не обязательно поэзию. Это может быть проза, монологи, басни. Все, что заставляет его чувствовать себя свободно на сцене.

А пишут люди в основном лирику, о чем наболело. Хотя есть и те, кто любит писать на исторические темы.





О мероприятиях клуба





Мы постоянные и мероприятия организовываем дважды в месяц.

Настоящие вечера поэзии мы проводим, когда в заведении есть большая сцена. Бывают вечера, когда мы ведем диалог с публикой. Все зависит от того, как настроены люди. Я всегда стараюсь, чтобы каждый человек, который к нам пришел, поучаствовал в процессе, даже в чем-то небольшом или если он стесняется. Те, кто сильно зажат, могут для начала поиграть с нами в интеллектуальные игры.













Я поняла, что даже на такие классные мероприятия в конечном счете людям становится скучно приходить. Поэтому мы стали дарить книги и проводить конкурсы. Например, год назад мы делали только вечера поэзии, просто читали стихи и пели песни. Сейчас уже нет. Бывают вечера, когда мы ничего не читаем и просто играем, я даю четыре слова и прошу придумать с ними стихотворение или рассказ.