Nvidia запустила картографический продукт для беспилотных автомобилей

Американский разработчик графических процессоров и систем на чипе Nvidia запустил картографическую платформу, которая к 2024 году обеспечит беспилотные автомобили картографическим покрытием почти 500 000 километров дорог в Северной Америке, Европе и Азии.

Платформа, получившая название Drive Map, ориентирована на обеспечение высокого уровня автономного вождения. Продукт был разработан картографическим стартапом DeepMap.

Картографический инструмент имеет три слоя локализации — камеру, лидар и радар. Все данные, получаемые от клиентов Nvidia, постоянно загружаются в облако по мере движения транспортных средств.

Затем они агрегируются и загружаются на открытую платформу Nvidia Omniverse, созданную для виртуального сотрудничества и физически точного моделирования в режиме реального времени. Платформа позволяет обновлять карту, чтобы транспортные средства могли получать правильную локализацию.

Источник: incrussia.ru