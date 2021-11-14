Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
nvidia-sozdast-cifrovogo-dvoynika-zemli-na-superkomp-yutere-dlya-prognozirovaniya-izmeneniy-klimata
NVidia создаст цифрового двойника Земли на суперкомпьютере для прогнозирования изменений климата
39
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:37

NVidia создаст цифрового двойника Земли на суперкомпьютере для прогнозирования изменений климата

NVidia начала разработку суперкомпьютера для прогнозирования изменений климата на планете. Мощности Earth-2 позволят создать цифрового двойника Земли и предсказывать климатические изменения на десятилетия вперед.

Цифровую копию Земли будут создавать в Omniverse — масштабируемой платформе для разработки в режиме реального времени с несколькими графическими процессорами для 3D-моделирования. Проект суперкомпьютера, который будет создавать копию, получил название Earth-2. В него будут внедрены технологии искусственного интеллекта.

Система позволит прогнозировать изменения климата на планете на несколько десятилетий вперед, создав модели движения воды в океанах, морского льда, земной поверхности и грунтовых вод. Это, например, позволит предсказать засухи, а также наводнения и поднятие уровня мирового океана, из-за чего некоторые прибрежные города могут затонуть.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #экология #планета #nvidia #суперкомпьютер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Почтовую марку выпустят к 20-летию Астаны
1755
«Яндекс» тестирует бота по поиску работы
1264
Wildberries разрешил покупать товары в кредит и рассрочку
1091