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NVIDIA, EPAM и еще 13 иностранных брендов, которые открыли офисы в Азербайджане, Армении и Грузии
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08.06.2022

NVIDIA, EPAM и еще 13 иностранных брендов, которые открыли офисы в Азербайджане, Армении и Грузии

Узнали, офисы каких международных компаний в самых разных отраслях работают в регионе Закавказье.


Грузия

BMW

bmw office


Офис всемирно известного немецкого производителя автомобилей расположился в Тбилиси. С 1999 года грузинская Omega Motors заняла место генерального импортера известных немецких и британских марок BMW и Land Rover. С тех пор компания представляет интересы BMW в Грузии.


Nestle

Региональный офис компании находится в Тбилиси, но работает и с Арменией. Представительство было основано в 1998 году. В операционную компанию Nestle трансформировалась в 2014 году.

В Кавказском регионе, продукция компании представлена в следующих категориях: кофе, кондитерские изделия, кулинария, быстрорастворимые напитки, каши для всей семьи, корма для животных, готовые завтраки и детское питание.


EPAM Systems

epam systems

Американская IT-компания была основана в 1993 году. А в 2020 году предприятие вышло на грузинский рынок.

EPAM Systems работает в области разработки программного обеспечения. В 2021 году компания была добавлена в S&P 500 и включена в список компаний Forbes Global 2000. Бренд обслуживает клиентов в более чем 45 странах на пяти континентах. Входит в число 15 крупнейших компаний в IT-сфере.


Exadel

Еще одна компания в IT-сфере, которая работает в Грузии. Основанная 20 лет назад в США и зарегистрированная в Силиконовой долине, компания теперь насчитывает 1000 сотрудников и 23 офиса по всему миру, включая Узбекистан и Россию.

Армения

NVIDIA

nvidia

NVIDIA — крупная мировая технологическая компания из США. В апреле 2022 года бренд открыл в Армении Исследовательский Центр.

Хайтек-гигант уже начал работу в Армении. Руководителем филиала стал Рев Лебаредян.


Microsoft Innovation Center

Компания Microsoft RA открыла Инновационный Центр в Ереване в 2011 году. Центр оказывает поддержку в области создания и развития новых стартапов, которые могли бы быть конкурентоспособными и успешными на мировом рынке. Среди мероприятий, которые организует компания: инкубатор, тренинги, семинары и IT-конкурсы.


The World Bank

Всемирный банк работает более чем в 100 развивающихся странах.

Предприятие тесно сотрудничает со странами Европы и Центральной Азии, помогая эффективно решать социальные и экономические проблемы. И уже более двух десятилетий Всемирный Банк работает в Армении над повышением общего благосостояния и улучшения качества жизни местного населения.


EPAM Systems

epam systems

EPAM — одна из крупнейших IT-компаний в Армении. Первый инженерный хаб открылся в 2014 году в Ереване, а теперь есть и второй — в Гюмри. В офисах компании удаленно работают более 460 специалистов в области технологий.


KPMG

KPMG — глобальная сеть профессиональных фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. 200 000 профессионалов работают в 154 странах.

KPMG открыла офис в Армении в 1997 году и стала первой из «Большой четверки» международных аудиторских и бухгалтерских фирм, лицензированных правительством страны.


Ernst&Young

Ernst & Young — мировой лидер в области аудиторских, налоговых, транзакционных и консультационных услуг. По всему миру работает 135 000 сотрудников компании.

Бренд открыл офис в Ереване в 2008 году.


DataArt

data art

Международная компания, которая создает программное обеспечение на аутсорсе. Работает в таких направлениях, как интернет вещей, базы данных, автоматизация процессов.

Офис в Ереване бренд открыл в 2019 году.

Азербайджан

IBM Caspian

ibm office

Компания уже несколько лет работает в Азербайджане. Это первый офис бренда на Южном Кавказе, который был открыт в 2015 году. Работает с клиентами в сфере аналитики, облачных технологий, инфраструктурных решений.


Cisco

Cisco Systems — американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Компания была основана в 1984 году Леном Босаком и Сэнди Лернер из Стэнфордского университета. В 2021 году офис в Азербайджане начал сотрудничество с Fa-Tech.


Sanofi

Компания специализируется на здоровье человека и работает по всему миру. Это ведущий игрок в отрасли медико-биологических наук. Предлагает инновационные медицинские решения для широкого спектра заболеваний.


Applied Technologies, Inc.

applied tech

Компания Applied Technologies Incorporated была основана и зарегистрирована в 1996 году на Британских Виргинских островах, а позже зарегистрирована в ОАЭ, Казахстане и Азербайджане.

Applied Technologies Inc предлагает дистрибьюторские услуги и инженерную продукцию различным отраслям промышленности. Штаб-квартира находится в Дубае, ОАЭ.


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığ

Компания была основана в 1954 году. Türkiye Petrolleri занимается нефтяной промышленностью.

До 1983 года она занималась всеми направлениями отрасли: от разведки до добычи, переработки, маркетинга и транспортировки. Сегодня TPAO — Национальная нефтяная компания, занимающаяся разведкой, бурением, завершением скважин и добычей нефти.

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#грузия #азербайджан #армения #закавказье #международныекомпании
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