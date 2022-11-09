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«Нужно быть экспертом, а не человеком-функцией», — Валерий Зубанов о том, как построить успешную карьеру
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Сегодня в 13:45

«Нужно быть экспертом, а не человеком-функцией», — Валерий Зубанов о том, как построить успешную карьеру

Опытный руководитель поделился рекомендациями, которые помогут молодым специалистам продвинуться по карьерной лестнице.


Валерий Зубанов, 39 лет, город — Алматы, коммерческий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии

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О себе

Мой карьерный путь всегда был нелинейным, тернистым и безумно увлекательным. Во время студенчества я участвовал в конкурсе от компании Shoro, лидера по производству национальных напитков. Вошел в число финалистов и был назначен бренд-менеджером. Не хотелось на этом останавливаться, хотел попробовать себя в более агрессивной среде. Поэтому поехал в Москву и устроился в «Европейскую Подшипниковую Корпорацию».

Проработав какое-то время и скопив деньги, я вернулся на родину, чтобы заняться частным бизнесом. В итоге стал ресторатором и основал курьерскую службу. Соскучившись по работе в большой компании, принял предложение от AXOFT, которая занималась дистрибуцией ПО, и возглавил их филиал в Кыргызстане.

А спустя три года поступило предложение от «Лаборатории Касперского», в которой я прошел путь от BDM в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане до коммерческого директора в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.

Карьерные советы:

1. Используйте все возможности для учебы.

Я учился в Кыргызском Техническом Университете на факультете «Транспорта и Машиностроения», потому что здесь было легче пройти на бюджетную форму. Подав на более престижную и актуальную для меня специальность, я рисковал не поступить совсем.

Однако дисциплины оказались интересными, а полученные знания я применяю в работе и сегодня. Поэтому, если у вас есть возможность чему-либо научиться, обязательно цепляйтесь за нее.


2. Применяйте свой опыт из других сфер.

Устроившись в «Европейскую Подшипниковую Корпорацию», я применил уже имеющийся у меня опыт работы в FMCG-компании Shoro в продажах подшипников на вторичный рынок: новую яркую упаковку, выкладку, обучение продавцов. Создал четкое и конкретное позиционирование, как советуют Джек Траут и Эл Райс.

Отсюда совет: Смотрите на передовые отрасли с агрессивной конкуренцией и адаптируйте их стратегии у себя, если это экономически целесообразно.

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3. Не создавайте завышенных ожиданий перед вышестоящим руководством.

Будьте реалистами, сами проговаривайте все подводные камни, барьеры, которые могут встретиться на пути.


4. Читайте книги и новости об отрасли, в которой работаете.

Нужно быть экспертом, а не человеком-функцией.


5. Говорите на одном языке с вашим руководством.

Каждое ваше рационализаторское предложение, идея, проект должны хоть немного служить достижению глобальной цели организации, в которой вы работаете.


6. Работайте в компаниях с великой миссией.

Легче и интереснее работать в компании, миссия которой заставляет просыпаться по утрам и мчаться на работу. Я сейчас про «Лабораторию Касперского» и про нашу миссию — построить безопасный мир.

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