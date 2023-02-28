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Нурторе Абдыкалык о том, как создавать полезный контент на казахском языке в TikTok
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Сегодня в 17:45

Нурторе Абдыкалык о том, как создавать полезный контент на казахском языке в TikTok

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Делимся небольшим отрывком из беседы с @nurtore11. Подписывайтесь на наш профиль в TikTok, чтобы не пропускать следующие эфиры.



Нурторе Абдыкалык, город — Алматы, инфлюенсер, TikTok-автор, @nurtore11

Нурторе

О себе


Я родился в городе Кызылорда, но теперь живу в Алматы. Учился в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби по специальности «Электроэнергетика». Занимаюсь тем, что развиваю свой профиль в TikTok. Снимаю обзоры на заведения и интересные места. Иногда публикую travel-видео.

О творчестве в TikTok


Я начал вести канал в TikTok в 2020 году, когда учился на последнем курсе университета.

Мне всегда нравилось фотографировать и снимать. Я публиковал то, что получилось в Stories. Сестренка постоянно говорила, что я должен попробовать выложить эти видео в TikTok. Я послушал ее, опубликовал пару видео, и они набрали по 200 тысяч просмотров.

Мои первые видео набирали много просмотров, но подписчиков было мало. Я подумал, что нужно что-то поменять. Снял несколько видео с закадровым голосом. Людям это так понравилось, что я решил продолжать в том же духе.

TikTOk автор

Моя аудитория — это молодые ребята от 18 до 25 лет. Меня смотрят казахоязычные люди, потому что все мои видео на казахском языке. Я свободно говорю на нем, и мне комфортно снимать именно на казахском. К тому же на русском языке много похожего контента.

Я стараюсь снимать разнообразный контент. Мне нравится быть полезным, помогать людям, например, когда они планируют свой отдых.

Как TikTok повлиял на жизнь


Меня часто узнают, и мне это нравится. Люди благодарят меня за обзоры. Говорят, что сходили туда-то по моей рекомендации.

Раньше я был интровертом, но благодаря ведению аккаунта стал более открытым и общительным.

Теперь я чаще хожу заведениям. Благодаря TikTok впервые полетел за границу. Во время своих путешествий снимаю обзоры на заведения.

Рекомендации


Для развития в TikTok важна стабильность. Например, если вы опубликовали видео формата «обзор», и оно зашло, аудитория будет ждать похожий контент.

Нужно ответственно подходить к работе. Постоянно развиваться, не лениться.

Еще TikTok-авторы должны постоянно удивлять зрителей. Пробовать что-то новое: форматы или даже просто другой ракурс для съемки.

И самое важное — нужно уметь слушать свою аудиторию.



баннер тикток

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