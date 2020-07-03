Новый «золотой квадрат» столицы: 3 истории астанчан о жизни в центре Левого берега

Дина Байтасова, город — Нур-Султан, основатель галереи TSE Art Destination













О выборе района

О преимуществах для жизни

Валерия Глебова, город — Нур-Султан, основатель event-агентства Viva













О выборе района

О преимуществах для жизни

Ксения Омарова, город — Нур-Султан, предприниматель, сооснователь цветочной студии













О выборе района

О преимуществах для жизни

Я люблю эту локацию, потому что здесь есть ощущение простора. После узких улиц Парижа, где окна домов дышат на тебя, классно чувствовать пространство перед собой. Из окон виден весь бульвар и небо.В любую точку можно доехать за 5-10 минут. Бульвар «Нуржол» — главная артерия столицы.Хотелось бы сделать ребрендинг и рестайлинг бульвара, чтобы он стал более красивым и уютным. Здесь есть возможность интегрировать стрит-арт и скульптуры.Отрываются новые ЖК, парки и сады. Достраивается торговый и бизнес-центр Abu Dhabi Plaza.Также можно зайти в Starbucks, выпить апероль шприц в баре Ozen. В этом районе не хватает только культурных пространств. Мечтаю сделать здесь собственную выставку в Байтереке.Было много доступного жилья, а наш дом стоял последним по проспекту Мангилик ел. Дальше него была только степь и Триумфальная арка.Когда мы переехали в дом, то в нем был лишь один магазин. В то время район не был развит. Сейчас он сильно застроился — открылись магазины, кафе, барбершопы, множество салонов. Я обожаю этот район, потому что здесь есть все для жизни.Мне нравится, что здесь все образовательные центры новые и современные.Также среди плюсов проживания — близость торговых центров. Мы можем посещать Mega Silk Way и «Керуен».Жизнь здесь сильно отличается от правого берега. Преимущество этого района для нас — наличие велосипедных дорожек. Мы всей семьей велосипедисты и каждый вечер катаемся на свежем воздухе. Я работаю в старом городе и вижу, что там еще не все обустроено для активного спорта.Также рядом современная и интересная детская площадка на EXPO. В Парке Первого Президента сейчас реконструкция, есть красивый выход на набережную. Мы любим попить кофе на Водно-зеленом бульваре. С площади открывается красивый вид, особенно летом.Выбирали ЖК специально рядом с центром города. Его называют новым «золотым квадратом», где расположены самые посещаемые заведения, торговые центры, строится новое жилье и открываются места. Сейчас здесь не только перспективно иметь квартиру, но и работать.Это самый большой парк столицы, куда съезжаются горожане, чтобы насладиться прогулкой, пройтись у фонтанов и провести время с детьми. По утрам здесь много спортсменов, кто тренируется на беговых дорожках.Она находится между Триумфальной аркой и улицей Туркестан.Наш ребенок учится в Экономическом лицее.Сюда переезжают уже популярные заведения, такие как «Пинта», «ШашлыкOFF», кофейня Photobar в торговом центре Abu Dhabi Plaza. Мы уже не успеваем следить за тем, сколько мест открылось здесь за два года. Каждый раз стараемся открывать для себя новую кухню.Здесь есть популярные — Hammer legend, INVICTUS GO, Life Fitness. Ребенка хотим записать в академию Дворца единоборств, где есть много кружков.И с каждым годом район улучшают. Здесь комфортно жить семейным людям.