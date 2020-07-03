Новый «золотой квадрат» столицы: 3 истории астанчан о жизни в центре Левого берега

Дина Байтасова, город — Нур-Султан, основатель галереи TSE Art Destination
О выборе района
Я живу в районе ЖК «Нурсая», наши окна выходят на поющий фонтан. Я люблю эту локацию, потому что здесь есть ощущение простора. После узких улиц Парижа, где окна домов дышат на тебя, классно чувствовать пространство перед собой. Из окон виден весь бульвар и небо.
О преимуществах для жизни
Мне нравится, что в районе все близко расположено. В любую точку можно доехать за 5-10 минут. Бульвар «Нуржол» — главная артерия столицы.
Мне нравится ходить пешком от Ак Орды до Круглой площади. Хотелось бы сделать ребрендинг и рестайлинг бульвара, чтобы он стал более красивым и уютным. Здесь есть возможность интегрировать стрит-арт и скульптуры.
Район динамично развивается, постоянно что-то строится и облагораживается. Отрываются новые ЖК, парки и сады. Достраивается торговый и бизнес-центр Abu Dhabi Plaza.
Мне нравится гулять на аллеях у Байтерека, позавтракать в кафе «Коктем». Также можно зайти в Starbucks, выпить апероль шприц в баре Ozen. В этом районе не хватает только культурных пространств. Мечтаю сделать здесь собственную выставку в Байтереке.
Валерия Глебова, город — Нур-Султан, основатель event-агентства Viva
О выборе района
Мы приобрели квартиру в этом районе еще в 2012 году, когда здесь все застраивалось. Было много доступного жилья, а наш дом стоял последним по проспекту Мангилик ел. Дальше него была только степь и Триумфальная арка.
Живем здесь уже четыре года. Когда мы переехали в дом, то в нем был лишь один магазин. В то время район не был развит. Сейчас он сильно застроился — открылись магазины, кафе, барбершопы, множество салонов. Я обожаю этот район, потому что здесь есть все для жизни.
О преимуществах для жизни
Рядом с нашим домом посещаем частный садик, школу тоже будем выбирать неподалеку. Мне нравится, что здесь все образовательные центры новые и современные.
В районе открыто много парков — Ботанический сад, недалеко Парк Первого Президента, новый Линейный парк рядом с Abu Dhabi Plaza. Также среди плюсов проживания — близость торговых центров. Мы можем посещать Mega Silk Way и «Керуен».
Создается ощущение, что мы переехали как будто в другой город. Жизнь здесь сильно отличается от правого берега. Преимущество этого района для нас — наличие велосипедных дорожек. Мы всей семьей велосипедисты и каждый вечер катаемся на свежем воздухе. Я работаю в старом городе и вижу, что там еще не все обустроено для активного спорта.
Из любимых мест выделяем Ботанический сад, где постоянно гуляем с маленьким ребенком. Также рядом современная и интересная детская площадка на EXPO. В Парке Первого Президента сейчас реконструкция, есть красивый выход на набережную. Мы любим попить кофе на Водно-зеленом бульваре. С площади открывается красивый вид, особенно летом.
Если в планах будет выбирать новое жилье и расширяться, то будем смотреть квартиру только в этом районе.
Ксения Омарова, город — Нур-Султан, предприниматель, сооснователь цветочной студии
О выборе района
Мы живем в районе Ботанического сада уже второй год. Выбирали ЖК специально рядом с центром города. Его называют новым «золотым квадратом», где расположены самые посещаемые заведения, торговые центры, строится новое жилье и открываются места. Сейчас здесь не только перспективно иметь квартиру, но и работать.
О преимуществах для жизни
Центр притяжения этого района — Ботанический сад. Это самый большой парк столицы, куда съезжаются горожане, чтобы насладиться прогулкой, пройтись у фонтанов и провести время с детьми. По утрам здесь много спортсменов, кто тренируется на беговых дорожках.
Рядом с парком есть небольшая аллея, где установили миниатюры петроглифов. Она находится между Триумфальной аркой и улицей Туркестан.
Открыто сразу несколько школ, можно выбрать как частный лицей, так и хорошего уровня общеобразовательную школу. Наш ребенок учится в Экономическом лицее.
Каждый месяц появляются новые рестораны и кафе. Сюда переезжают уже популярные заведения, такие как «Пинта», «ШашлыкOFF», кофейня Photobar в торговом центре Abu Dhabi Plaza. Мы уже не успеваем следить за тем, сколько мест открылось здесь за два года. Каждый раз стараемся открывать для себя новую кухню.
Муж долго выбирал фитнес-клуб, потому что рядом с домом их больше пяти в шаговой доступности. Здесь есть популярные — Hammer legend, INVICTUS GO, Life Fitness. Ребенка хотим записать в академию Дворца единоборств, где есть много кружков.
В районе уже созданы все условия для активного и детского отдыха. И с каждым годом район улучшают. Здесь комфортно жить семейным людям.