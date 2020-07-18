Новый центр Уфы: о жизни в молодом и перспективном Кировском районе

Алина Сулейменова, 23 года, город — Уфа, студентка медицинского университета
О выборе района
Я приехала в Уфу учиться, и когда стоял вопрос выбора съемной квартиры, то я искала тот, что ближе к университету.
Больше всего Кировский район славится как родина студенчества — медицинский, педагогический, аграрный, авиационный и Башкирский государственный университеты расположены здесь.
Это самый развитый и современный район Уфы. Здесь открываются модные заведения и недорогие кофейни, потому что есть спрос от студентов. Люди более простые и любят общаться. Он показался мне лучшим выбором для жизни, поэтому мы не искали более дешевый вариант жилья.
О преимуществах для жизни
В Кировском районе для отдыха есть пляж «Солнечный». Он расположен на левом берегу реки Белая. Здесь мы отдыхаем в летнее время.
В центре также много парков, скверов и разных арт-объектов. Еще одна прогулочная зона, где часто бывают уфимцы, находится рядом с Гостиным двором. Здесь работает знаменитый на республику фонтан «Семь девушек». Также мы гуляем в парке имени Якутова и на площади Ленина.
Из исторических мест всегда выделяют бывшие школы и лицеи, потому что именно Кировский район был центром образования в Уфе. Сюда приезжали со всей Республики, чтобы выучиться в гарнизонной школе для казачьих войск, а затем в престижной мужской гимназии для дворян и чиновников. Сейчас это гимназия № 11 или Аксаковская школа, которая сохранила статус самой престижной.
Также Кировский район считается родиной рок-музыки, потому что здесь жил Юрий Шевчук. Во время экскурсий вас проведут через его дом по улице Ленина. Рядом с нашим университетом расположено Уфимское училище искусств, где училась Земфира. Здесь, в Уфе, все любят ее творчество.
Для молодежи есть перспективы профессионального роста, так как открывается много московских компаний. Молодежь в Уфе активная и разносторонняя — в Кировском живет много фотографов и музыкантов. Мне нравится местная тусовка.
Анастасия Иксанова, 32 года, город — Уфа, мама
О выборе района
Я живу в Кировском районе Уфы с самого рождения. Здесь я училась в школе, затем встретила будущего супруга, училась и теперь воспитываю детей.
Мы называем этот район самым уютным в городе и «своим». Не переезжаем, потому что в Кировском есть все для жизни. Здесь наши памятные и исторические места, с которыми связано много воспоминаний.
В Кировском живут люди, похожие на нас, с одинаковыми ценностями и потребностями.
О преимуществах для жизни
Район чистый и ухоженный, за ним постоянно следят. Все компактно расположено, но при этом проспекты и улицы широкие.
Моим детям во время прогулки всегда интересно слушать, как выглядел район раньше. Из исторических мест здесь сохранилась Покровская церковь, Спасская церковь и Кафедральный собор. Также немного дальше от них расположены Белая мечеть.
Из достопримечательностей мы рекомендуем посещать Дом республики, Дворец культуры и ТРЦ «Гостиный двор».
Во время открытия сезона любим посещать театр, который считается одним из первых в городе. Раньше он назывался Летним театром Видинеевского сада. Здесь на сцене выступал Федор Шаляпин.
Сейчас в Кировском открыто больше половины всех университетов Республики. Поэтому район считается студенческим и молодежным, но при этом сохранившим свою историю как место, откуда начиналась столица. Это уникальный район, где живут самые старые коренные уфимцы и приезжая молодежь.
Недавно соседи проявили инициативу и пригласили художника, который превратил дворы и подъезды в произведения искусства. Сейчас у нас на домах изображены красивые природные пейзажи. Также фасады нескольких многоэтажек и асфальт перед входом в подъезды украсили арт-работы уличных художников.
Постоянно улучшают скверы по улице Советской и до улицы Октябрьской революции. Скоро здесь откроют свето-музыкальный сухой фонтан.
Денис Пономарев, 27 лет, город — Уфа, проектировщик WELLDOM
О выборе района
В Уфу я переехал по работе, и нам выделили жилье в Кировском районе. Это центр города, где расположено больше всего офисов крупных компаний. Район считается престижным, потому что здесь живут госслужащие. Поблизости расположены администрация президента Республики и кабинет министров.
Здесь всегда много туристов, которые выбирают самые привлекательные отели. В центре открыты Hilton Garden Inn Ufa, Holiday Inn Ufa и другие современные гостиницы.
О преимуществах для жизни
Мне нравится, что здесь удобно добираться до работы — нет проблемы с транспортом и небольшие расстояния.
Также Кировский лидирует по стоимости жизни, экологии и безопасности в городе. В рейтингах он всегда опережает другие части Уфы.
Интересно, что раньше район был промышленным. Здесь работали горный завод, кондитерская фабрика, мясокомбинат и самая большая типография. Сейчас ситуация изменилась, многие предприятия закрылись или переехали. Но открываются новые и современные компании, в особенности строительные фирмы.
Для спорта тоже есть все условия — в Кировском районе больше всего бассейнов, а также открыт большой стадион «Динамо». Я хожу в спортивный зал, а летом мы с беговым сообществом тренируемся в скверах и парках рядом с рекой Белая.
Мне нравится, что у нас активная социальная жизнь, даже в интернете. Мы общаемся во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», где новости о районе постоянно обновляются. Администрация постоянно запускает конкурсы для семей или челленджи в социальных сетях. И интересно, что все принимают активное участие.