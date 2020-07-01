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Новый сервис медицины запустили в Казахстане
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Сегодня в 10:26

Новый сервис медицины запустили в Казахстане

Казахстанцы смогут воспользоваться бесплатными онлайн-консультациями врачей своих поликлиник на сайте iDoctor.kz.

Министерства здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с медицинским сервисом по поиску врачей iDoctor.kz запустили платформу для онлайн-консультаций с врачами. Консультации доступны бесплатно.

Онлайн-услуги предоставляются в рамках первичной медико-санитарной помощи. Консультируют врачи медицинского учреждения, куда прикреплен гражданин. Пилотная версия проекта стартует 30 июня в трех медицинских учреждениях в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Остальные города подключат после тестирования.

Платформа связывает пациента и врача посредством: чата, аудио, видео и файлообменника. Консультации оказываются врачами учреждения, куда прикреплен пациент. Приемы осуществляются в порядке очереди и ведутся как терапевтами, так и специалистами узких профилей, такими как гинекологи, кардиологи, эндокринологи и др.

Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, гражданин обязательно должен быть прикреплен к медицинскому учреждению, работающему в рамках Государственного объема бесплатной медицинской помощи. Сделать это можно на сайте электронного правительства.

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#казахстан #медицина #idoctor
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