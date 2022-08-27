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Новый сериал от Salem и успех JKS Entertainment. Что посмотреть на YouTube
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25.08.2022

Новый сериал от Salem и успех JKS Entertainment. Что посмотреть на YouTube

Делимся классными обновлениями на YouTube-каналах авторов из стран Центральной Азии, которые стоят вашего внимания.


Секрет успеха JKS Entertainment | Бексултан Казыбек | 101 друг Шаекина | Подкаст #8

В гостях у Руслан Шаекина генеральный продюсер и основатель компании JKS Entertainment — Бексултан Казыбек. Парень ответил на вопросы о своем заработке, идеях для проектов и дальнейших планах.


Он лежал в реанимации | Экстренные роды | Гульнара Сильбаева | MOM'sкий әңгіме #6

Это подкаст на женские и «мамские» темы. Главная их цель — делиться полезными мыслями и мотивировать вас. В выпуске девушки говорили об опыте родов.


Бажуха, көмек керек! | «БАЖА» 1 серия

Новый проект от Salem Social Media. В главных ролях Шерхан Пірназаров, Марат Оралгазин и другие.


SANTO. Каждая пятая упаковка лекарств в Казахстане производится на ХИМФАРМ

Интервью с руководителем завода Рустамом Байгарином. Он трудится на Химфарм 25 лет, последние 10 руководит производством.


ГРУЗИНСКИЕ ВЛОГИ | ЧАСТЬ 2, БАТУМИ

Новый влог на YouTube-канале kiingsarah. Приключение девушки по Грузии продолжается. На этот раз уже в Батуми.


ГИГАНТСКИЙ ТЕХНОПАРК: $250 МЛН Товарооборота — Большой обзор строительного блока

Алканов продолжает рассказывать о Технопарке в Ташкенте. В выпуске речь идет о блоках D и Е, где производят панельные радиаторы, фурнитуру для окон и дверей, сэндвич-панели, металлоконструкции, изделия из чугуна, алюминия и цинка и многое другое.


ТОП 5 отелей Ташкента. Узбекистан.

Автор канала рассказывает о пяти лучших отелях в столице Узбекистана.


Асхат Ибитанов об именах, Эльзе и отцовстве

Stand Up Astana — это сообщество профессиональных комиков, которые шутят на темы, близкие каждому. Новый выпуск Асхата Ибитанова не оставит вас равнодушным.


Последнее слово не даю | Первая отрицательная | 14 серия

Сериал от Salem Social, который заинтересовал многих. До конца финала осталось буквально две серий, что же произойдет с Улжан и Айшой в новом эпизоде?


Илим Карыпбеков: «Тоолор мени өзгөрттү»

Интервью Назиры Айтбековой из Кыргызстана с Илимом Карыпбековым о воспитании детей.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.