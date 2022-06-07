Новый проморолик UFC посвятили Кыргызстану, кок-бору и детству Валентины Шевченко

12 июня в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275. Одним из главных событий турнира будет бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос. В очередной раз Шевченко будет отстаивать свой титул.

К этому поединку UFC выпустил проморолик, в котором рассказывается о Валентине Шевченко. Кадры сняты в то время, когда она была дома, в Кыргызстане.

В видео рассказывают о стране, национальной игре кок-бору, а также о том, где ранее тренировалась и училась чемпионка.

Источник: kaktus.media