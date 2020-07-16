Новый мурал-панно в Нур-Султане

Новое роскошное панно украсило жилой дом по улице Кенесары, 63. Оно выглядит как настоящий национальный ковер. Авторы мурала — молодые столичные художники Ержан Танаев и Али Закир, или команда Tigrohaud crew.



Рисовали картину вдвоем три дня специальными фасадными водоэмульсионными красками. Текемет использовали как отсылку к истокам. А девушка на панно олицетворяет нежность и красоту.

