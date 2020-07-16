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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Новый мурал-панно в Нур-Султане
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Сегодня в 10:26

Новый мурал-панно в Нур-Султане

Новое роскошное панно украсило жилой дом по улице Кенесары, 63. Оно выглядит как настоящий национальный ковер. Авторы мурала — молодые столичные художники Ержан Танаев и Али Закир, или команда Tigrohaud crew.

Рисовали картину вдвоем три дня специальными фасадными водоэмульсионными красками. Текемет использовали как отсылку к истокам. А девушка на панно олицетворяет нежность и красоту.

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#астана #мурал #нурсултан
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