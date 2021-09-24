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Новый iPhone, умные часы и очки: 7 самых технологичных новинок
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Сегодня в 12:25

Новый iPhone, умные часы и очки: 7 самых технологичных новинок


Любите смотреть презентации Apple или Samsung, следить за анонсами новых смартфонов и часов? Мы собрали самые современные новинки от крупных компаний.

iPhone


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Компания представила свой новый продукт — iPhone 13 на традиционной осенней конференции. iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Дисплей новинки будет на 28% ярче.
iPhone Pro получит более мощный процессор. В нем будет 5 ядер, а максимальный объем памяти составит 1 ТБ. iPhone 13 будет работать на 1,5 часа дольше предшественника, а iPhone 13 Pro на 2,5 часа дольше.


Умные часы


Apple Watch


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Apple Watch 7 стали больше и тоньше. Они представлены в вариантах: 41 мм и 45 мм. Толщина рамки снизилась на 40%, поэтому экран увеличился на 20%, в него помещается больше текста. Экран изменяется в зависимости от положения руки. Эта особенность дает возможность часам отображать клавиатуру в полноценном формате. Дисплей прибавил в яркости на 70% в режиме Always-On.


Galaxy Watch


Samsung galaxy wqtch

В комплект входят три эксклюзивных ремешка Thom Browne и зарядное устройство с трехцветными полосками. Корпус часов Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition покрыт родием для придания блеска.
В Galaxy Watch 4 встроен чипсет Exynos W920 — его достаточно, чтобы приложения работали без зависаний. Общая память часов — 16 Гб, 8 из которых заняты предустановленными приложениями. Емкость батареи — 361 mAh. Лучше всего Galaxy Watch использовать для спорта — умные часы оценивают
ваше сердцебиение, уровень кислорода в крови и многое другое.


Умные очки


Stories Ray-Ban от Facebook


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Модель позволяет совершать аудиозвонки, слушать музыку и снимать фото или видео продолжительностью до 30 секунд.
Stories работают на процессоре от Snapdragon, поддерживают голосовые команды Facebook Assistant.

Smart Glasses от Xiaomi


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Технологичная новинка сможет делать фотографии и переводить речь и надписи на фотографиях.
Их вес вместе с дисплеем составляет всего 51 грамм. Чтобы этого добиться, Xiaomi использовала технологию дисплеев MicroLED с высокой плотностью пикселей и максимально простой структурой. Чип, использованный в устройстве, размером всего 2,4 х 2,02 мм.
Пятимегапиксельная камера находится слева и позволяет делать фото, а после переводить текст на них. Кроме того, встроенный микрофон может в реальном времени перевести живую речь.
Другие элементы очков — четырехъядерный процессор ARM, модули Wi-Fi/Bluetooth, аккумулятор и сенсорная панель. «Умные» очки Xiaomi будут использовать операционную систему Android.


Складные смартфоны


Surface Duo от Microsoft


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Складной смартфон Surface Duo имеет 2 дисплея и 3 камеры, две — 12МП, одна — 16 МП. Также он поддерживает 5G, оснащен NFC-чипом и стереодинамиками. Диагональ каждого из двух дисплеев этого смартфона — 5,8 дюйма. Экраны немного загнуты по краям и таким образом могут показывать уведомления в сложенном состоянии.

Galaxy Z Flip 3 от Samsung


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Galaxy Z Flip 3 получил основной экран на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой до 120 Гц. Z Flip3 оснащен двумя фотомодулями: стандартным и ультра-широким, оба по 12 МП. Главная находка и преимущество Z Flip3 — возможность снимать селфи на основную камеру. Батарея на 3300 mAh. В качестве процессора в смартфоне установлен 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888.

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