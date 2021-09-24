Новый iPhone, умные часы и очки: 7 самых технологичных новинок

Любите смотреть презентации Apple или Samsung, следить за анонсами новых смартфонов и часов? Мы собрали самые современные новинки от крупных компаний.
iPhone
Компания представила свой новый продукт — iPhone 13 на традиционной осенней конференции. iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Дисплей новинки будет на 28% ярче.
Умные часы
Apple Watch
Galaxy Watch
В комплект входят три эксклюзивных ремешка Thom Browne и зарядное устройство с трехцветными полосками. Корпус часов Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition покрыт родием для придания блеска.
ваше сердцебиение, уровень кислорода в крови и многое другое.
Умные очки
Stories Ray-Ban от Facebook
Модель позволяет совершать аудиозвонки, слушать музыку и снимать фото или видео продолжительностью до 30 секунд.
Smart Glasses от Xiaomi
Технологичная новинка сможет делать фотографии и переводить речь и надписи на фотографиях.
Складные смартфоны
Surface Duo от Microsoft
Складной смартфон Surface Duo имеет 2 дисплея и 3 камеры, две — 12МП, одна — 16 МП. Также он поддерживает 5G, оснащен NFC-чипом и стереодинамиками. Диагональ каждого из двух дисплеев этого смартфона — 5,8 дюйма. Экраны немного загнуты по краям и таким образом могут показывать уведомления в сложенном состоянии.