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Новый авиарейс Атырау — Стамбул запускают со 2 апреля
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Сегодня в 10:06

Новый авиарейс Атырау — Стамбул запускают со 2 апреля

Со 2 апреля авиакомпания SCAT запускает новый авиарейс Атырау – Стамбул.

Из Атырау самолеты будут вылетать по субботам. Длительность перелета составит 3 часа 30 минут.

Продажа авиабилетов уже началась.

Источник: informburo.kz

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#путешествия #атырау #стамбул #scat #авиарейсы
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