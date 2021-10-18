Новые возможности приложения Onlinebank/Halyk Homebank и День рождения Halyk Bank

Halyk Bank — крупнейший универсальный коммерческий банк в Казахстане — 10 октября отметил свой 98-й день рождения. К праздничному дню банк подготовил подарки и провел презентацию для своих клиентов.

Специально для предпринимателей были презентованы новые возможности и сервисы приложений для юридических и физических лиц Onlinebank и Halyk Homebank. Работники Halyk Bank подробно рассказали своим клиентам о преимуществах и новых возможностях дистанционных онлайн-сервисов.









Жания Досбаева, начальник операционного управления, рассказала о мобильном приложении для бизнеса Onlinebank

Если вы хотите открыть ИП и счет в банке за пять минут не выходя из дома, не собирая пакета документов, достаточно скачать приложение Onlinebank для бизнеса в App Store или Google Play. И сделать несколько простых шагов:

— нажмите на кнопку «Стать ИП»

— выберите удобный способ подтверждения личности Egov или видео

— придумайте наименование ИП

— выберите вид деятельности, который больше всего описывает ваш будущий бизнес

— введите адрес своего бизнеса и УГД

— выберите вид налогообложения, на который хотите зарегистрировать бизнес. Готово, вы открыли ИП и можете открыть счет в Банке.

А если у вас уже есть ИП, но нужно открыть счет, это также можно сделать в приложении для бизнеса Onlinebank, которое предоставляет широкие возможности. С его помощью можно управлять счетами, контролировать выписки, корпоративные карты, совершать переводы, платежи и конвертации можно онлайн, 24/7. Отмечу, что сейчас банк предоставляет корпоративные карты как для общих целей — корпоративные карты ИП, для бизнеса и цифровые, так и для специальных целей — корпоративные карты самоинкасации и таможенные, которые позволяют зачислять выручку компании в режиме онлайн.

Еще один новый и удобный сервис в мобильном приложении Onlinebank для бизнеса — переводы по номера телефона. То есть зарегистрировав ваш финансовый номер телефона, будете получать переводы от физических, юридических лиц и ИП на ваши текущие счета.







Об эквайринге для бизнеса, рассказал Олжас Қурмашев, главный менеджер центра транзакционного бизнеса

Я презентую для вас два новых продукта эквайринга — приложение Halyk Pos и Halyk QR. Halyk Pos — приложение для Android-смартфонов, через которое вы можете принимать платежи по картам и смартфонам. Halyk Pos очень просто работает: нужно лишь установить бесплатное приложение из Play Market на Android-смартфон с модулем NFC. Предприниматель не несет дополнительных затрат — нет необходимости покупать Pos-терминал для приема платежей, все через приложение вашего смартфона.

Причем преимущества Halyk Pos очевидны, с его помощью возможны платежи картами и смартфонами, это бесплатное приложение, прием платежей осуществляется в круглосуточном режиме (24/7), оно работает со всеми популярными картами международных платежных систем: Visa, Mastercard, UnionPay, и самое приятное, для клиентов предусмотрена программа рассрочки Halyk Light.

Другой вариант приема оплаты — Halyk QR. Это платежный инструмент в виде двухмерного QR-изображения для осуществления безналичных платежей и/или переводов денег. Прием оплат Halyk QR доступен через: приложение Onlinebank, POS-терминалы банка, приложение Halyk Pos и интернет-эквайринг ePay.

Широкие возможности Halyk QR могут использовать физические лица через приложение Homebank или при получении уведомления о поступившем счете на оплату. А также юридические лица через приложение Onlinebank.

В качестве «вишенки на торте» при использовании QR-оплаты для партнеров Halyk Bank входят комиссия 0%, льготный период до 31 декабря за прием оплаты через Halyk QR, при подключении через Onlinebank, снятие денег со счета без комиссии, а также бонусы физическим лицам, оплатившим по Halyk QR, возможность получения льготного кредита на развитие бизнеса, использование онлайн-платежей по картам VISA и Masterсard, круглосуточная возможность приема оплаты за онлайн покупки в режиме 24/7, возможность увеличения потока новых клиентов и безопасность платежей.





О цифровом кредите на развитие бизнеса предпринимателям рассказал старший менеджер Центра продаж малому бизнесу Нурсултан Баймагамбет

Это удобный и востребованный продукт. Для его оформления предпринимателям, использующим стационарные POS-терминалы или приложение Halyk Pos необходимо иметь работающее более полугода ИП, гражданство РК, быть в возрасте от 21 до 65 лет. При этом для оформления кредита необходим всего лишь один документ — удостоверение личности. Если, вы попадаете под эти критерии, то можете рассчитывать на кредит до 30 000 000 миллионов тенге с переплатой всего 5%, при сроке кредита 6 месяцев. Кредит можно взять и на больший срок до 12 месяцев. Это кредит без залога, необходимости подтверждения целевого использования и рассмотрение заявки занимает чуть меньше 5 минут.





С карточными продуктами банка, а также лучшей картой с 5%-бонусов, онлайн рассрочкой и Halyk Club клиентов познакомил, главный менеджер Центра карточного бизнеса Темирхан Алимбаев

Чтобы гарантированно получить 5% бонусов, нужно зарегистрироваться в приложении Homebank, открыть цифровую карту за одну минуту и подключиться к зарплатному проекту без договора с банком.

При этом вы получаете:

5% — гарантированный бонус за покупки и платежи Halyk Homebank

0% — максимальный бонус по специальным программам и акциям

30% — максимальный бонус в сети партнеров Halyk Club. А ведь в сети партнеров Halyk Club уже больше 24 000 партнеров.

«Зарплатники» имеют свои преимущества: оформление карты осуществляется за одну минуту, при этом обслуживание бесплатное, есть доставка, возможность получить онлайн-кредит до 7 000 000 миллионов тенге, оформить онлайн-рассрочку или открыть онлайн-депозит.

Подробная презентация работников банка-именинника нашла живой отклик у присутствующих.





Своим мнением поделилась предпринимательница Джамиля, основательница и владелица салона штор «София»

Я в бизнесе с 2005 года, у нас свой собственный пошивочный цех и в этом году мы открыли второй салон на левом берегу столицы. Мы работаем по всему Казахстану, поэтому я везде встречаю своих клиентов.

Я признательна Halyk Bank за поддержку и содействие в развитии моего бизнеса. В прошлом году как только появился кредит за пять минут, который можно оформить онлайн, менеджер Нурсултан сразу предложил мне его. Я посчитала, еще раз проверила предложения от других банков и поняла, что кредит от Halyk Bank самый выгодный. После оформления деньги сразу же оказались на моем счету, а я на следующее утро пришла в банк и сняла всю сумму денег. Для этого мне не нужно было ничего подтверждать. На эти средства я сделал ремонт в двух своих помещениях, купила мебель и расширила штат сотрудников. Сейчас у меня работает 35 человек. Это здорово, что благодаря моему бизнесу и поддержке Halyk Bank эти люди заняты на любимой работе, обеспечивают свои семьи.

Призываю предпринимателей использовать возможности, которые предлагает современный надежный банк с почти столетней историей, для развития бизнеса!