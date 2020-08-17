Новые треки и клипы от казахстанских исполнителей за период карантина

Qairan Elim, Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash
В клипе Димаш исполняет песню под аккомпанемент кобыза и пианино на фоне пустыни, леса, озера и гор.
Lie, Ninety One, @ninetyone
Последний клип группы в полном составе, снятый до ухода участника AZ.
2x2, m’dee, @mdeemusic
Студийный клип Мади, снятый в Москве, режиссером из Экибастуза Ником Хавроненко.
X.O, The Limba & Andro, @thelimba
Трек, который разорвал все чарты и стал трендовым в TikTok.
«Баха и Дмитрий Карантино», Jah Khalib, @jahkhalib
Новый ЕР Jah Khalib записал вместе с гитаристом Дмитрием Родичевым. В мини-пластинку вошли семь синглов.
«Заново», НАZИМА, @13nazima
Эмоциональный трек о предательстве и отношениях.
«Веселей», Скриптонит, @real_scrip
Трек о жизни, деньгах, возрасте.
«Сиди дома», Ирина Кайратовна, @irinakairatovna
В клипе участники показали, чем занимаются во время самоизоляции, и призвали оставаться дома.
«На Западе», Dequine, @dequiine
«Место, где встретился соул и R’n’B. Уязвимость и сила в одной песне. Я родилась в небольшом городе на западе Казахстана — Актобе. Оттуда и пошло название песни».