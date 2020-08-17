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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Новые треки и клипы от казахстанских исполнителей за период карантина
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17.08.2018

Новые треки и клипы от казахстанских исполнителей за период карантина

Qairan Elim, Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash




В клипе Димаш исполняет песню под аккомпанемент кобыза и пианино на фоне пустыни, леса, озера и гор.

Lie, Ninety One, @ninetyone




Последний клип группы в полном составе, снятый до ухода участника AZ.

2x2, m’dee, @mdeemusic




Студийный клип Мади, снятый в Москве, режиссером из Экибастуза Ником Хавроненко.

X.O, The Limba & Andro, @thelimba




Трек, который разорвал все чарты и стал трендовым в TikTok.

«Баха и Дмитрий Карантино», Jah Khalib, @jahkhalib




Новый ЕР Jah Khalib записал вместе с гитаристом Дмитрием Родичевым. В мини-пластинку вошли семь синглов.

«Заново», НАZИМА, @13nazima




Эмоциональный трек о предательстве и отношениях.

«Веселей», Скриптонит, @real_scrip




Трек о жизни, деньгах, возрасте.

«Сиди дома», Ирина Кайратовна, @irinakairatovna




В клипе участники показали, чем занимаются во время самоизоляции, и призвали оставаться дома.

«На Западе», Dequine, @dequiine




«Место, где встретился соул и R’n’B. Уязвимость и сила в одной песне. Я родилась в небольшом городе на западе Казахстана — Актобе. Оттуда и пошло название песни».

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#казахстан #треки #музыканты #исполнители #клипы
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