Новые треки и клипы от казахстанских исполнителей за период карантина

Qairan Elim, Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash

В клипе Димаш исполняет песню под аккомпанемент кобыза и пианино на фоне пустыни, леса, озера и гор.Последний клип группы в полном составе, снятый до ухода участника AZ.

X.O, The Limba & Andro, @thelimba

«Баха и Дмитрий Карантино», Jah Khalib, @jahkhalib

Студийный клип Мади, снятый в Москве, режиссером из Экибастуза Ником Хавроненко.Трек, который разорвал все чарты и стал трендовым в TikTok.Новый ЕР Jah Khalib записал вместе с гитаристом Дмитрием Родичевым. В мини-пластинку вошли семь синглов.Эмоциональный трек о предательстве и отношениях.Трек о жизни, деньгах, возрасте.В клипе участники показали, чем занимаются во время самоизоляции, и призвали оставаться дома.«Место, где встретился соул и R’n’B. Уязвимость и сила в одной песне. Я родилась в небольшом городе на западе Казахстана — Актобе. Оттуда и пошло название песни».