Новые кыргызы. Как уважительно относиться к родному языку и быть открытым к другим культурам

Познакомились с кыргызстанцами и узнали, как знание языков помогает им лучше понимать свою культуру и исследовать новые.





Айсулуу Алмаз, 31 год, город — Монреаль, финансовый менеджер, @madamize





О себе





Я родилась и выросла в селе Отуз-Уул, Ысык-Көл. Окончила Международный университет Ала-Тоо по направлению «Финансы».

Теперь живу в Канаде, работаю финансовым менеджером в международной юридической компании Maples Group. До этого работала аудитором в компании Pricewaterhouse Coopers, в офисах в Стамбуле, Торонто и Монреале.

О кыргызском языке





Кыргызский язык был и остается неотъемлемой частью повседневной жизни нашего народа. На протяжении веков он развивался, становился богаче, несмотря ни на что.

Кыргызский язык был и остается неотъемлемой частью повседневной жизни нашего народа







В настоящее время я наблюдаю, что к кыргызскому языку относятся как к забытому предмету, который некоторое время назад был поставлен на полку, но теперь опять понадобился. Но родной язык всегда был с нами. Родители пели нам колыбельные на кыргызском, дедушки и бабушки рассказывали сказки, молодежь мечтала и строила планы, а кыргызская литература завоевывала симпатию в сердцах читателей всего мира.

Владеть родным языком важно, потому что через родной язык мы узнаем этот мир.

Об иностранных языках





В своем блоге я всегда подчеркиваю факт, что для того, чтобы с комфортом изучать любой иностранный язык, нужно хорошо знать свой родной. В начале мы всегда сравниваем слова, словосочетания и разговорные конструкции с родным языком. Это облегчает процесс обучения.





Сегодня английский стал одним из основных языков общения между представителями разных стран и культур. Во всех туристических местах местные жители знают базовый английский для предоставления услуг. Но знание местного языка помогает глубже понять культуру и обычаи, традиции и ценности местного населения. Спеть две-три строчки из песни Таркана на турецком, процитировать отрывок из произведения Пауло Коэльо на португальском — это точно поможет вам продолжить беседу с местными и даже начать дружбу, которая продлится на многие года.

Есть много возможностей изучать иностранные языки, практиковать их, находить работу за границей. От уровня ваших знаний будет зависеть ваша карьера. Мне нравится слушать музыку других народов, особенно когда я понимаю слова песен. Думаю, истинное духовное и культурное состояние народа передается через песни, поэзию, художественную литературу. Хорошее владение иностранным языком позволяет понять глубокий смысл слов, словосочетаний, который при переводе на родной язык может казаться не таким красноречивым или, наоборот, эмоционально более влиятельным.

Рекомендации

Изучение иностранного языка, прежде всего, требует желания и дисциплины. Это важно на начальных стадиях, когда все кажется сложным, непонятным, невозможным. После преодоления начального барьера чтение, понимание и разговорная речь даются легче. Тем, кто начинает изучать иностранный язык, советую смотреть фильмы с субтитрами без перевода, петь песни вместе с оригинальным текстом. В социальных сетях много профилей, которые создают обучающие видеоматериалы, легко усваиваются и запоминаются.

Нурбүбү Абдыашим кызы, 21 года, город — Бишкек, студентка, @nurbubu___





О себе





Я родом из Жалал-Абадской области. На данный момент учусь на втором курсе в Американском университете в Центральной Азии на факультете «Свободные Искуства и Науки» по направлению «Социальное предпринимательство и дизайн мышление».

Также я выпускница программы FLEX и стипендиальной программы Академии Нового Поколения при АУЦА.

О кыргызском языке





Кыргызский — наш родной национальный язык. Большинство кыргызов в регионах постоянно использует его для общения в повседневной жизни. Но в крупных городах люди предпочитают использовать русский язык.

Я окончила кыргызскую школу и выросла в кыргызскоязычной общине. Поэтому могу с уверенностью сказать, что наше культурное наследие и ценности тесно связаны с национальным языком. Это ключ к сохранению уникальной идентичности.

Среди людей развит стереотип, что говорить на иностранном языке более авторитетно, чем на родном. Поэтому создается ощущение недооценки национального языка. Выходцы из кыргызскоязычной общины могут чувствовать себя недостаточно компетентными, у многих возникают барьеры в общении. Но я могу с гордостью сказать, что большинство наших граждан стали понимать и ценить знание кыргызского языка, стараются использовать его в своей повседневной жизни. Создаются разные проекты и инициативы для популяризации нашего богатого языка.

Я беру на себя ответственность за то, чтобы передать наследие наших предков следующему поколению







Для меня важно говорить на кыргызском языке, потому что я беру на себя ответственность за то, чтобы передать наследие наших предков следующему поколению. Знание родного языка и одновременное изучение других языков может открыть перед кыргызстанцами новые возможности.

Об иностранных языках





Знание языков имеет решающее значение в современном мире. У вас есть возможность получить доступ к различной информации для учебы, работы или путешествий.





Знание английского языка особенно важно, так как это один из тех языков, который объединяет множество людей из разных стран. Коммуникация всегда была ключом к обмену знаниями и идеями. И для меня английский язык стал билетом в США, где я бесплатно провела один учебный год в штате Иллинойс. Встретила там много разносторонних людей, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь. Без знания английского языка учеба в нынешнем университете тоже была бы невозможна. Поэтому важно учить иностранные языки вместе с сохранением родного.

Нам повезло жить в то время, когда доступны различные программы обмена. Это дает людям возможность познакомиться с разными культурами и образом жизни, увидеть знакомые вещи под другим углом.

Люди, которые знают много языков, вносят огромный вклад в объединение людей и стран. Могут сделать что-то особенное и полезное для всего мира.

Рекомендации

Вам нужно просто начать. Это самое сложное. Если хотите выучить язык, начните с поиска источников, просмотра бесплатных руководств, запишитесь на курсы.

Дисциплина и настойчивость важны в процессе обучения. Все получится, если вы потратите некоторое время и приложите усилия. Мы тратим большую часть энергии на размышления о том, что может пойти не по плану. Вместо того, чтобы волноваться, нужно просто начать, и все пойдет своим чередом.