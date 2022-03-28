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Новые идеи, наука и коммуникации: 8 книг, которые помогут узнать больше о мире
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Сегодня в 15:45

Новые идеи, наука и коммуникации: 8 книг, которые помогут узнать больше о мире

Книги — отличный источник новых знаний. На этот раз собрали интересные работы, которые помогут вам расширить кругозор.


«Лингво. Языковой пейзаж Европы», Гастон Доррен


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С лингвистической точки зрения Европа — это языковой пирог, который состоит из нескольких больших кусков, множества мелких и горстки крошек. Устное и письменное многообразие языков этого континента выглядит впечатляюще, но в нем еще нужно разобраться. С этим помогает книга полиглота Гастона Доррена, в которой можно найти много интересных фактов, чтобы лучше понять, как устроены языки.


«Найти идею», Генрих Альтшуллер


Автор — основатель теории решения изобретательских задач. В книге он показывает, что процесс создания изобретений управляем. Читать будет интересно всем, кто стремится повысить эффективность творчества. Полезно не только изобретателям и инженерам, но и бизнесменам, менеджерам, людям творческих профессий, студентам и школьникам.


«Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными», Эрик Райнерт


Книга отвечает на поставленный вопрос доступным и понятным языком. На примерах разбираются, как именно страны пришли к сегодняшнему состоянию и что с ними может случиться в будущем. Отличная возможность узнать больше о том, как устроена мировая экономическая система.


«Сам себе MBA», Джош Кауфман


книги рекомендации

Джош Кауфман уверен: «Вы добьетесь больших результатов, если займетесь самообразованием». В своей книге он излагает основы предпринимательства, маркетинга, продаж, финансового менеджмента, объясняет ключевые понятия в области проектирования систем и личностной психологии.


«Сила подсознания», Джо Диспенза


Профессор нейрохимии и нейробиологии, доктор Джо Диспенза предлагает научный подход к изменению жизни. Автор рассказывает о практических действиях, которые не только улучшат работу мозга, но и научат новым представлениям о жизни.


«Наука общения», Ванесса ван Эдвардс


Автор — спикер и писатель, ведущая тренинги для компаний из списка Fortune 500 предлагает простые, но действенные инструменты, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице, увеличить доход и улучшить отношения с партнером.


«Карта культурных различий», Эрин Мейер


что почитать

Автор раскрывает особенности межкультурной коммуникации в бизнес-среде. Если вы хотите знать, как строить отношения с представителями разных народов в профессиональной сфере, лучше понимать механизмы взаимодействия, то это книга для вас.


«Мечтать не вредно», Барбара Шер, Энни Готтлиб


Чтобы начать создавать жизнь своей мечты, не нужны мантры и самогипноз, только практические методики решения проблем, умение планировать, а также соответствующие навыки, доступ к необходимым материалам, информации и контактам. Именно такие методики и предлагает освоить автор книги.

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