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Новые авиарейсы запустят из Казахстана в Грецию и Италию
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Сегодня в 09:38

Новые авиарейсы запустят из Казахстана в Грецию и Италию

C 1 июня начнутся прямые рейсы из Нур-Султана и Алматы в Ираклион.

Вылеты будут выполняться по понедельникам и средам из Нур-Султана и по вторникам и четвергам — из Алматы на комфортабельном авиалайнере Airbus A321LR.

Продолжительность рейса из Нур-Султана составляет 6 часов 25 минут, обратно — 5 часов 35 минут, из Алматы — 6 часов 45 минут, обратно — 5 часов 55 минут.

Прямой авиарейс Милан — Алматы — Милан будет выполняться на регулярной основе с конца мая 2022 года частной компанией Италии Neos еженедельно.

Источник: tengritravel.kz

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#казахстан #италия #билеты #греция #авиарейсы
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