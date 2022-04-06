Новые авиарейсы запустят из Казахстана в Грецию и Италию

C 1 июня начнутся прямые рейсы из Нур-Султана и Алматы в Ираклион.

Вылеты будут выполняться по понедельникам и средам из Нур-Султана и по вторникам и четвергам — из Алматы на комфортабельном авиалайнере Airbus A321LR.

Продолжительность рейса из Нур-Султана составляет 6 часов 25 минут, обратно — 5 часов 35 минут, из Алматы — 6 часов 45 минут, обратно — 5 часов 55 минут.

Прямой авиарейс Милан — Алматы — Милан будет выполняться на регулярной основе с конца мая 2022 года частной компанией Италии Neos еженедельно.

Источник: tengritravel.kz



