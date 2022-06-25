Новые авиарейсы в Баку запустят из Актобе и Нур-Султана

Регулярные рейсы по новым маршрутам Актобе — Баку — Актобе и Нур-Султан — Баку — Нур-Султан начнут выполнять с 7 июля.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания Qazaq Air на воздушном судне De-Havilland Dash 8-Q400 вместимостью до 86 пассажирских кресел. Время в пути составит два часа. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Сейчас из Казахстана в Азербайджан выполняются девять авиарейсов в неделю. По направлению Алматы — Баку: Air Astana — два, AZAL — два, по маршруту Актау — Баку: Fly Arystan — два, AZAL — три.

Источник: tengritravel.kz