Новую социальную сеть для мам создали казахстанские разработчики

SuperMoms Club — это социальная сеть, которая объединяет мам, девушек, планирующих завести детей, и врачей. Вместе они могут обсуждать важные вопросы, делиться советами и помогать друг другу выйти из кризисных ситуаций.

Проект на 100% казахстанский. Девушки делятся на несколько групп пользователей в зависимости от статусов, которые могут комбинироваться. Разным статусам доступен разный функционал.

Мамы могут получить скидки от партнеров приложения: детских центров, языковых курсов, видеонянь, гимнастики и других компаний

По текущей модели приложения врачи предоставляют консультации бесплатно.