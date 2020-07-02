Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/84b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/84baf038f5cf23b8db47dfc2c65f20b0.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
novuyu-social-nuyu-set-dlya-mam-sozdali-kazahstanskie-razrabotchiki
Новую социальную сеть для мам создали казахстанские разработчики
50
/
/

Сегодня в 11:23

Новую социальную сеть для мам создали казахстанские разработчики

SuperMoms Club — это социальная сеть, которая объединяет мам, девушек, планирующих завести детей, и врачей. Вместе они могут обсуждать важные вопросы, делиться советами и помогать друг другу выйти из кризисных ситуаций.

Проект на 100% казахстанский. Девушки делятся на несколько групп пользователей в зависимости от статусов, которые могут комбинироваться. Разным статусам доступен разный функционал.

Мамы могут получить скидки от партнеров приложения: детских центров, языковых курсов, видеонянь, гимнастики и других компаний

По текущей модели приложения врачи предоставляют консультации бесплатно.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #приложение #технологии #нурсултан
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Столичные стартаперы придумали способ сбережения электричества
1142
«Сплин» даст онлайн-концерт
260
В Астане 9 ноября состоится открытие Startup Weekend «Sustainable city development»
1176