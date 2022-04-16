Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/37f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/37f2735de6895f2c1ed9a0d40f029931.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
novotel-living-almaty-jetisu-gde-ostanovit-sya-v-almaty-chtoby-chuvstvovat-sebya-kak-doma
Novotel Living Almaty Jetisu. Где остановиться в Алматы, чтобы чувствовать себя как дома
8
Главная
/
Город 24
/
Город Алматы

16.04.2000

Novotel Living Almaty Jetisu. Где остановиться в Алматы, чтобы чувствовать себя как дома

В Алматы появилась новая точка притяжения для туристов. Это Novotel Living Almaty Jetisu — место, где совмещаются проживание в апартаментах и первоклассный отельный сервис от международной сети Accor.


Отель для искателей баланса в жизни


5.jpg

Novotel Living Almaty Jetisu — отель нового формата. Это комплекс из 55 современных апартаментов, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания. Каждый гость отеля будет чувствовать себя как дома — неважно, приезжает ли он в долгосрочную поездку или останавливается на одну ночь.

Отель — первый представитель бренда Novotel Living, открывшейся в регионе СНГ и Восточной Европы. Новая концепция отдыха переосмысляет проживание в отеле в соответствии с последними тенденциями в сфере путешествий.

Novotel Living Almaty Jetisu идеально подойдет для ценителей медленного течения жизни, где можно насладиться каждым моментом. Для гостей предоставлено все для сбалансированного подхода к жизни. Здесь можно найти пространства для дружеских встреч и отдыха и зоны, где можно сфокусироваться и продуктивно поработать. А продолжить деловую или дружескую встречу можно за вкусным обедом или напитками в одном из двух ресторанов, расположенных в здании отеля.


Ваш дом вдали от дома


В апартаментах Novotel Living Almaty Jetisu есть все необходимое для комфортной жизни. Номера полностью меблированы и продуманы до мельчайших деталей.

У гостей есть возможность баловать себя любимой едой собственного приготовления. В каждом из номеров имеется кухонный уголок. Гостям предоставляется столовая посуда, принадлежности для готовки еды и премиальная кухонная техника Bosch.

кухня

Спальные зоны оборудованы кроватями Live N’ Dream от Novotel. Это инновационные решения, разработанные специалистами по здоровому сну. Ванные комнаты укомплектованы элитной сантехникой Grohe и Villeroy & Boch и банными принадлежностями органического бренда косметики.

Номера в Novotel Living Almaty Jetisu порадуют гостей не только своей практичностью, но и приятным оформлением. Панорамные окна дарят теплое, естественное освещение. Элегантный дизайн создает неповторимую атмосферу уюта.

Дизайн-проект выполнен студией сестер Сундуковых S+S — интерьерной студией с мировым именем.

Умные номера


В каждом номере отеля установлена Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса. Благодаря им рутинные дела становятся проще и увлекательные. У гостей есть возможность управлять своим проживанием с помощью голосовых команд.

Алиса с радостью возьмет на себя небольшие пожелания гостя. К примеру, она может управлять комнатой: зажжет свет, настроит температуру, откроет шторы, поможет запустить технику в номере. А также Алиса может развлечь гостя разговором, подобрать музыку под настроение и многое другое.

отель

В апартаментах доступен быстрый и беспроводной интернет. Телевизоры с функцией SmartTV позволяют гостю подключить свои устройства к ТВ в номере. А также — получить информацию о своем проживании и об услугах отеля с помощью специальной платформы.


Идеальное место для командировки и семейного отдыха


Novotel Living Almaty Jetisu предлагает гибкий подход к планированию проживания в отеле. Разнообразные планировки апартаментов позволяют подобрать наиболее удобный вариант проживания — от компактных студий до просторных трехкомнатных люкс-номеров.

где жить

Благодаря различным форматам планировки и продуманному наполнению апартаментов, отель станет отличным выбором для самых разных категорий путешественников. Здесь будет комфортно жить как отправляющимся в продолжительную поездку, так и приезжающим на небольшой срок туристам.

Novotel Living Almaty Jetisu идеально подойдет и для семейной поездки. В отеле действует система привилегий для семей. Гостям, путешествующим с детьми, оказывается особое внимание. В отеле подготовлены сюрпризы для маленьких гостей, а дети до 16 лет могут разместиться бесплатно (при условии, что им не потребуется дополнительная кровать).


Часть комбо-отеля


Отель — часть комбо-отеля Novotel Living and ibis Almaty Jetisu. В одном здании также расположен отель ibis Almaty Jetisu. Оба отельных бренда представлены международным гостиничным оператором Accor. Соседство двух отелей в одном здании позволяют предложить гостям лучшее из достоинств обоих брендов и международные стандарты сервиса. В комбо-отеле действует глобальная программа лояльности Accor Live Limitless, стать участником которой может каждый желающий.

Также к услугам гостей доступны ресторан Line Brew Reserve, конференц-зал, фитнес-центр и сауна. Познакомиться с традиционными рецептами казахской кухни гости могут в ресторане Sandyq, расположенном в одном комплексе с отелем.

Забронировать номер можно по телефону 8727 355 03 55. А также на официальном сайте отеля.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #отель
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Алматинцы о том, как создают новые городские проекты и меняют жизнь горожан
839
Что такое фрирайд-туры в горах, и сколько стоит заброска на вертолете
2616
Ресторан Tarih. Где в Алматы найти заведение с современной казахской кухней
1010
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.