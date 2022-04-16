Novotel Living Almaty Jetisu. Где остановиться в Алматы, чтобы чувствовать себя как дома





Отель для искателей баланса в жизни

Это комплекс из 55 современных апартаментов, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания. Каждый гость отеля будет чувствовать себя как дома — неважно, приезжает ли он в долгосрочную поездку или останавливается на одну ночь.

Отель — первый представитель бренда Novotel Living, открывшейся в регионе СНГ и Восточной Европы. Новая концепция отдыха переосмысляет проживание в отеле в соответствии с последними тенденциями в сфере путешествий.

Novotel Living Almaty Jetisu идеально подойдет для ценителей медленного течения жизни, где можно насладиться каждым моментом. Для гостей предоставлено все для сбалансированного подхода к жизни. Здесь можно найти пространства для дружеских встреч и отдыха и зоны, где можно сфокусироваться и продуктивно поработать. А продолжить деловую или дружескую встречу можно за вкусным обедом или напитками в одном из двух ресторанов, расположенных в здании отеля.





Ваш дом вдали от дома





В апартаментах Novotel Living Almaty Jetisu есть все необходимое для комфортной жизни. Номера полностью меблированы и продуманы до мельчайших деталей.

У гостей есть возможность баловать себя любимой едой собственного приготовления. В каждом из номеров имеется кухонный уголок. Гостям предоставляется столовая посуда, принадлежности для готовки еды и премиальная кухонная техника Bosch.





Спальные зоны оборудованы кроватями Live N’ Dream от Novotel. Это инновационные решения, разработанные специалистами по здоровому сну. Ванные комнаты укомплектованы элитной сантехникой Grohe и Villeroy & Boch и банными принадлежностями органического бренда косметики.

Номера в Novotel Living Almaty Jetisu порадуют гостей не только своей практичностью, но и приятным оформлением. Панорамные окна дарят теплое, естественное освещение. Элегантный дизайн создает неповторимую атмосферу уюта.

Дизайн-проект выполнен студией сестер Сундуковых S+S — интерьерной студией с мировым именем.

Умные номера





В каждом номере отеля установлена Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса. Благодаря им рутинные дела становятся проще и увлекательные. У гостей есть возможность управлять своим проживанием с помощью голосовых команд.

Алиса с радостью возьмет на себя небольшие пожелания гостя. К примеру, она может управлять комнатой: зажжет свет, настроит температуру, откроет шторы, поможет запустить технику в номере. А также Алиса может развлечь гостя разговором, подобрать музыку под настроение и многое другое.





В апартаментах доступен быстрый и беспроводной интернет. Телевизоры с функцией SmartTV позволяют гостю подключить свои устройства к ТВ в номере. А также — получить информацию о своем проживании и об услугах отеля с помощью специальной платформы.





Идеальное место для командировки и семейного отдыха

Novotel Living Almaty Jetisu предлагает гибкий подход к планированию проживания в отеле. Разнообразные планировки апартаментов позволяют подобрать наиболее удобный вариант проживания — от компактных студий до просторных трехкомнатных люкс-номеров.





Благодаря различным форматам планировки и продуманному наполнению апартаментов, отель станет отличным выбором для самых разных категорий путешественников. Здесь будет комфортно жить как отправляющимся в продолжительную поездку, так и приезжающим на небольшой срок туристам.

Novotel Living Almaty Jetisu идеально подойдет и для семейной поездки. В отеле действует система привилегий для семей. Гостям, путешествующим с детьми, оказывается особое внимание. В отеле подготовлены сюрпризы для маленьких гостей, а дети до 16 лет могут разместиться бесплатно (при условии, что им не потребуется дополнительная кровать).





Часть комбо-отеля

Отель — часть комбо-отеля Novotel Living and ibis Almaty Jetisu. В одном здании также расположен отель ibis Almaty Jetisu. Оба отельных бренда представлены международным гостиничным оператором Accor. Соседство двух отелей в одном здании позволяют предложить гостям лучшее из достоинств обоих брендов и международные стандарты сервиса. В комбо-отеле действует глобальная программа лояльности Accor Live Limitless, стать участником которой может каждый желающий.

Также к услугам гостей доступны ресторан Line Brew Reserve, конференц-зал, фитнес-центр и сауна. Познакомиться с традиционными рецептами казахской кухни гости могут в ресторане Sandyq, расположенном в одном комплексе с отелем.

Забронировать номер можно по телефону 8727 355 03 55. А также на официальном сайте отеля.